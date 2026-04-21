Papst Leo XIV. ruft bei Besuch in Ã„quatorialguinea zu "Recht" und "Gerechtigkeit" auf

Papst Leo XIV. erhÃ¤lt Blumen von Kindern

Papst Leo XIV. hat bei einem Besuch im autoritÃ¤r regierten Ã„quatorialguinea fÃ¼r den Einsatz fÃ¼r 'Recht' und 'Gerechtigkeit' aufgerufen. In Malabo wurde der Papst vom 83 Jahre alten Langzeitherrscher Teodoro Obiang Nguema empfangen.

Papst Leo XIV. hat bei einem Besuch im autoritÃ¤r regierten Ã„quatorialguinea zum Einsatz fÃ¼r "Recht" und "Gerechtigkeit" aufgerufen. "Ihr Land zÃ¶gere nicht, die Richtung seiner Entwicklung zu Ã¼berprÃ¼fen und die sich bietenden Gelegenheiten zu nutzen, um sich auf der internationalen BÃ¼hne fÃ¼r Recht und Gerechtigkeit einzusetzen", sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Dienstag im PrÃ¤sidentenpalast in der frÃ¼heren Hauptstadt Malabo des zentralafrikanischen Staates.



Leo XIV. traf am Mittag in dem spanischsprachigen Land ein, das der vierte und letzte Stopp seiner elftÃ¤gigen Afrika-Reise ist. In Malabo wurde der Papst vom 83 Jahre alten Langzeitherrscher Teodoro Obiang Nguema empfangen, der sich 1979 an die Macht putschte und das kleine Ã¶lreiche Land in Zentralafrika mit eiserner Hand regiert. Er ist der am lÃ¤ngsten amtierende nicht monarchische Staatschef der Welt.



"TatsÃ¤chlich ist es heute noch offensichtlicher als vor einigen Jahren, dass die Ausbreitung bewaffneter Konflikte eine ihrer Hauptursachen in der Kolonisierung von Ã–l- und Mineralvorkommen hat, ohne RÃ¼cksicht auf das VÃ¶lkerrecht und das Selbstbestimmungsrecht der VÃ¶lker", sagte der Papst am Dienstag in Ã„quatorialguinea. Laut der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch finanzieren die Ã–leinnahmen einen luxuriÃ¶sen Lebensstil fÃ¼r eine kleine Elite um den PrÃ¤sidenten in Ã„quatorialguinea, wÃ¤hrend der groÃŸe Teil der BevÃ¶lkerung in Armut lebe.