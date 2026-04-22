Finanzen

GrÃ¼ne wollen Hauskauf erleichtern

  • dts - 22. April 2026, 07:20 Uhr
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HÃ¤user (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In einem sogenannten Krisenaktionsplan schlagen die GrÃ¼nen-Politikerinnen Franziska Brantner und Katharina DrÃ¶ge erleichternde MaÃŸnahmen zum Kauf von Immobilien vor. "Familien sollten einmal im Leben die Chance haben, grunderwerbssteuerfrei eine selbstgenutzte Immobilie zu erwerben. So wollen wir den VermÃ¶gensaufbau erleichtern", schreiben die Co-Parteichefin und Co-Fraktionsvorsitzende in einem achtseitigen Papier, Ã¼ber das der "Spiegel" berichtet. Im Gegenzug solle fÃ¼r "alle folgenden Erwerbe eine hÃ¶here Grunderwerbssteuer fÃ¤llig sein", heiÃŸt es weiter.

Der Vorschlag ist Teil eines MaÃŸnahmenkatalogs unter dem Titel "Ein Krisenaktionsplan fÃ¼r spÃ¼rbare Entlastung und langfristige Resilienz", das beide GrÃ¼nen-Politikerinnen flÃ¼gelÃ¼bergreifend verantworten. Brantner gehÃ¶rt zum Realo-FlÃ¼gel der GrÃ¼nen, DrÃ¶ge zum linken FlÃ¼gel der Partei.

Die Wirtschaft wollen sie von BÃ¼rokratie entlasten, die Stromsteuer fÃ¼r Haushalte und fÃ¼r kleinere und mittlere Unternehmen senken. Diese MaÃŸnahme dÃ¼rfe nicht nur fÃ¼r die groÃŸe Industrie gelten, heiÃŸt es in dem Papier.

Im steuerpolitischen Teil verlangen die GrÃ¼nen eine stÃ¤rkere Belastung von Gutverdienern. FÃ¼r "sehr hohe Einkommen deutlich Ã¼ber dem heutigen Spitzen-, aber unter dem Reichensteuersatz wollen wir eine neue Tarifstufe einfÃ¼hren", heiÃŸt es im Papier. Ab einem zu versteuernden Einkommen von 120.000 Euro - fÃ¼r zusammenveranlagte Paare 240.000 Euro - soll diese Tarifstufe bei 45 Prozent starten und ab 250.000 Euro beziehungsweise 500.000 Euro bei Zusammenveranlagung bei 48 Prozent liegen.

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