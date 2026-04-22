Politik

Bundestag entscheidet am Freitag Ã¼ber verlÃ¤ngerte EntlastungsprÃ¤mie

  • AFP - 22. April 2026, 09:42 Uhr
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Bundestag in Berlin
Bild: AFP

Der Bundestag entscheidet am Freitag Ã¼ber die EntlastungsprÃ¤mie wegen der hohen Energiepreise. Arbeitgeber sollen dadurch bis Mitte 2027 die MÃ¶glichkeit erhalten, ihren BeschÃ¤ftigten steuer- und abgabenfreie bis zu 1000 Euro zu zahlen.

Der Bundestag entscheidet am Freitag Ã¼ber die von der Bundesregierung beschlossenen EntlastungsprÃ¤mie wegen der hohen Energiepreise. Das Vorhaben wurde in Abstimmung mit den Regierungsfraktionen in ein Gesetz zur Ã„nderung des Steuerberatungsgesetzes eingefÃ¼gt. Arbeitgeber sollen dadurch die MÃ¶glichkeit erhalten, ihren BeschÃ¤ftigten eine steuer- und abgabenfreie PrÃ¤mie von 1000 Euro zu zahlen.

Die Zahlung soll nun nicht nur wie vom Koalitionsausschuss ursprÃ¼nglich beschlossen 2026 mÃ¶glich sein, sondern bis zum 30. Juni 2027. Hintergrund der VerlÃ¤ngerung ist Kritik vieler Unternehmen, die sich in der aktuell schwierigen wirtschaftlichen Situation kurzfristig nicht in der Lage sehen, die PrÃ¤mie zu zahlen.Â 

Das Bundeskabinett beschloss am Dienstag die verlÃ¤ngerte Version der EntlastungsprÃ¤mie nach Angaben aus Regierungskreisen im Umlaufverfahren, damit der Bundestag noch diese Woche Ã¼ber sie abstimmen kann. Am 8. Mai soll dann der Bundesrat bei seiner nÃ¤chsten regulÃ¤ren Sitzung Ã¼ber das Vorhaben entscheiden.

Das Bundesfinanzministerium rechnet durch die EntlastungsprÃ¤mie mit voraussichtlichen SteuerausfÃ¤llen von 2,8 Milliarden Euro. Davon entfallen 1,1 Milliarden Euro auf den Bund, die Ã¼brigen Steuern dÃ¼rften also LÃ¤ndern und Kommunen entgehen.

Der Bundestag stimmt am Freitagvormittag neben der PrÃ¤mie auch Ã¼ber den gleichfalls als Entlastung vorgesehenen Tankrabatt ab. Die Bundesregierung senkt dabei vorÃ¼bergehend die MineralÃ¶lsteuer auf Benzin und Diesel um 17 Cent je Liter. Dies soll ab dem 1. Mai fÃ¼r zwei Monate bis Ende Juni gelten. Am Freitag entscheidet darÃ¼ber auch der Bundesrat in einer Sondersitzung. Die Kosten fÃ¼r diese MaÃŸnahme werden auf rund 1,6 Milliarden Euro beziffert.

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