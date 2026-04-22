Ministerin Warken (l.)

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) will die Zahl der in den Rettungsstellen der KrankenhÃ¤user behandelten FÃ¤lle reduzieren und damit perspektivisch Ã¼ber eine Milliarde Euro einsparen. Das geht aus einem Gesetzentwurf Warkens hervor.

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) will die Zahl der in den Rettungsstellen der KrankenhÃ¤user behandelten FÃ¤lle reduzieren und damit perspektivisch Ã¼ber eine Milliarde Euro einsparen. Das geht aus einem Gesetzentwurf Warkens hervor, Ã¼ber den die "Augsburger Allgemeine" am Mittwoch berichtete. Demnach soll die Reform der Notfallversorgung zu 1,2 Millionen Patientin weniger fÃ¼hren, die pro Jahr in den Rettungsstellen behandelt werden.



In den Rettungsstellen werden jÃ¤hrlich etwa 13 Millionen FÃ¤lle akut versorgt. "Ziel ist es, fÃ¼r alle Hilfesuchenden eine bundesweit einheitliche und gleichwertige Notfallversorgung sicherzustellen", heiÃŸt es in dem Gesetzentwurf. Kliniken in ganz Deutschland beklagen seit Jahren, dass ihre Notaufnahmen Ã¼berlastet seien.



Warken will durch einen Dreischritt fÃ¼r Entlastung sorgen. Dem Gesetzestext zufolge wird die KassenÃ¤rztliche Vereinigung verpflichtet, durchgÃ¤ngig fÃ¼r Videosprechstunden und Hausbesuche auch in akuten FÃ¤llen zu sorgen. Die Kliniken sollen auÃŸerdem mit Notfallpraxen sogenannte integrierte Notfallzentren bilden. "In den integrierten Notfallzentren arbeiten zugelassene KrankenhÃ¤user und die KassenÃ¤rztlichen Vereinigungen verbindlich so zusammen, dass immer eine bedarfsgerechte ambulante medizinische Erstversorgung bereitsteht", heiÃŸt es im Entwurf. Das Ziel ist, dort mehr Patienten zu behandeln und wieder nach Hause zu schicken, ohne sie stationÃ¤r aufzunehmen. Die in den Zentren arbeitenden Ã„rzte sollen den Patienten Arzneimittel fÃ¼r den akuten Bedarf verordnen dÃ¼rfen.Â



Entlastet werden sollen die Rettungsstellen im dritten Schritt durch eine bessere VergÃ¼tung der Krankenwagenfahrer und SanitÃ¤ter. Bisher bekommen die Rettungsdienste nur den Transport in das Krankenhaus (Fahrtkosten) mit einer oft "unnÃ¶tigen Inanspruchnahme von Rettungsmitteln und Notaufnahmen" bezahlt. KÃ¼nftig sollen sie die Hilfesuchenden vor Ort versorgen und gegebenenfalls an eine Arztpraxis weiterleiten. DafÃ¼r plant die Gesundheitsministerin eine neue Sachleistung einzufÃ¼hren, die die Kassen tragen mÃ¼ssen.Â



Unter dem Strich soll aber Geld gespart werden. Laut Gesetzestext werden im nÃ¤chsten Jahr durch die Reform Ã¼ber 200 Millionen Euro eingespart, 2028 schon 650 Millionen. Im Jahr 2030 sind es der Kalkulation zufolge 1,1 Milliarden.Â



Die stationÃ¤re Behandlung im Krankenhaus ist die teuerste. Warken hat kÃ¼rzlich ihre Reformideen prÃ¤sentiert, um die Dynamik der schnell steigenden Ausgaben zu brechen. Kliniken, niedergelassene Ã„rzte, die Pharmaindustrie und auch die Versicherten der gesetzlichen Krankenkassen sollen einen Beitrag leisten, um das Gesundheitssystem bezahlbar zu halten. Ende April soll das Kabinett die Reform abnicken.