Deutscher Pflegerat kritisiert KÃ¼rzungsplÃ¤ne Warkens scharf

Pfleger mit Patientin

Der Deutsche Pflegerat hat die PlÃ¤ne von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) fÃ¼r Einschnitte bei Leistungen der Pflegeversicherung scharf kritisiert. Diese belasteten die Betroffenen und fÃ¼hrten letztlich zu Mehrkosten.

Der Deutsche Pflegerat hat die PlÃ¤ne von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) fÃ¼r Einschnitte bei Leistungen der Pflegeversicherung scharf kritisiert. "Wenn die Entlastungen im Heim erst nach 18 statt nach zwÃ¶lf Monaten ansteigen, dann ist das nicht eine rein technische Verschiebung, sondern dann ist das tatsÃ¤chlich eine reale Mehrbelastung fÃ¼r die Betroffenen", sagte RatsprÃ¤sidentin Christine Vogler am Mittwoch dem Bayerischen Rundfunk. Zudem wÃ¼rden strukturelle Probleme nicht angegangen.



Warken plant unter anderem, den Eigenanteil von Heimbewohnerinnen und -bewohnern durch eine zeitliche Verschiebung von Entlastungen deutlich zu erhÃ¶hen. Zudem will sie die Kriterien fÃ¼r die Anerkennung eines Pflegegrades verschÃ¤rfen. Hintergrund ist das Milliardendefizit der Pflegekassen.



"Was wir jetzt wieder sehen, ist wirklich nur ein fiskalisches Anpacken", warf Vogler der Gesundheitsministerin vor. Sie forderte Entlastungen fÃ¼r die Pflegekassen bei Investitionskosten sowie bei versicherungsfremden Leistungen. Dass diese Punkte nicht angegangen wÃ¼rden, sei "hoch problematisch".Â



"Wenn wir nur wirklich Ã¼ber diesen Weg gehen, PflegebedÃ¼rftigkeit immer hÃ¶hereÂ HÃ¼rden zu geben und PflegebedÃ¼rftigkeit am Anfang gar nicht mehr zu versorgen, werden wir am anderen Ende Mehrkosten haben", warnte Vogler weiter. Dann wÃ¼rden Belastungen durch PflegebedÃ¼rftigkeit spÃ¤ter sehr viel stÃ¤rker zu Buche schlagen.



Wichtig sei, "faire Systeme" schaffen, forderte die Pflegerats-PrÃ¤sidentin. Es dÃ¼rften weder "alles gestrichen" werden noch "alle alles bekommen", sondern "wir mÃ¼ssen differenziert auf die Leistung gucken". Was tatsÃ¤chlich keine rein pflegerische Leistung sei, mÃ¼sse aus der Finanzierung durch die Pflegeversicherung herausgenommen werden.