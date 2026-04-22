Linnemann: SPD sollte bei Rente die RealitÃ¤ten erkennen

CDU-GeneralsekretÃ¤r Linnemann

CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann hat die scharfe SPD-Kritik im Rentenstreit zurÃ¼ckgewiesen. Linnemann sagte dem Magazin 'Spiegel', 'die Sozialdemokraten mÃ¼ssen lernen, den RealitÃ¤ten ins Auge zu blicken'.

CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann hat die scharfe SPD-Kritik im Rentenstreit zurÃ¼ckgewiesen. Linnemann sagte dem Magazin "Spiegel", "die Sozialdemokraten mÃ¼ssen lernen, den RealitÃ¤ten ins Auge zu blicken". Seit Jahren befasse sich die Politik mit dem demografischen Wandel, seit Jahren sei klar, dass die gesetzliche Rente allein nicht ausreichen werde.



Wie sich die Altersversorgung zukunftssicher machen lasse, sei die zentrale Frage der Rentenkommission, erklÃ¤rte Linnemann. "Die Kollegen von der SPD sollten einmal tief durchatmen, und nicht gleich aus der Haut fahren, wenn der Bundeskanzler Offensichtliches ausspricht."



Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte vor dem Bankenverband gesagt, die Rente kÃ¶nne kÃ¼nftig "allenfalls noch die Basisabsicherung sein fÃ¼r das Alter". SPD-GeneralsekretÃ¤r Tim KlÃ¼ssendorf hatte daraufhin "erbitterten Widerstand" angekÃ¼ndigt.Â