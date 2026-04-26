Waldrama vor Insel Poel: Helfer warten auf Spezialschiff fÃ¼r Transport

Helfer am Wal

Im Waldrama vor der Ostseeinsel Poel warten die Retter auf die Ankunft des Spezialschiffs fÃ¼r den geplanten Transport des MeeressÃ¤ugers in die Nordsee. Die sogenannte Barge fuhr am Sonntag bei Hamburg los, das Tier wird als transportfÃ¤hig eingestuft.

Im wochenlangen Waldrama vor der Ostseeinsel Poel warten die Retter auf die Ankunft des Spezialschiffs fÃ¼r den geplanten Transport des MeeressÃ¤ugers in die Nordsee. Die sogenannte Barge sei am Sonntagmorgen bei Geesthacht nahe Hamburg losgefahren und werde "demnÃ¤chst" ankommen, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Landesumweltminister Till Backhaus (SPD) am Sonntag vor Ort. Das Schiff mÃ¼sse dann noch vorbereitet werden, Konzept und Zeitplan stÃ¼nden. Das Tier sei laut Expertenauskunft "transportfÃ¤hig".



Eine von Unternehmern finanzierte private Rettungsinitiative bemÃ¼ht sich in einer in Deutschland bislang einmaligen Aktion um die Rettung des notleidenden Buckelwals. Der eigentlich im Atlantik heimische MeeressÃ¤uger irrte seit Anfang MÃ¤rz vor der deutschen OstseekÃ¼ste umher und strandete mehrfach. Zudem verfing er sich in Netzen. Seit bald vier Wochen liegt er in einem engen Seitenarm der Wismarer Bucht auf Grund.



BehÃ¶rden und von diesem hinzugezogenen Experten hatten den verletzten und mutmaÃŸlich kranken Wal bereits vor einem Monat aufgegeben und alle aktiven RettungsbemÃ¼hungen als nicht mehr erfolgversprechend gestoppt. Seit etwa eineinhalb Wochen dulden die BehÃ¶rden jedoch einen weiteren Rettungsversuch fÃ¼r das weiterhin lebende Tier durch die Initiative, die unter anderem mehrere Walexperten aus den USA und Norwegen einflog.



Nach Angaben der Initiative kÃ¶nnte der eigentliche Transport mit dem Spezialschiff mÃ¶glicherweise am Dienstag oder Mittwoch starten. Der derzeit in einem sehr flachen Bereich im Bereich einer Landzunge gestrandete Wal soll darin wie in einem Becken transportiert werden.



Die Helfer gruben in den vergangenen Tagen eine mehr als hundert Meter lange Verbindungsrinne vom Liegeplatz des Wals zum Fahrwasser, um die Aktion vorzubereiten. Angedacht ist, das Tier in das Schiff zu ziehen, sofern er nicht selbst aufschwimmt. Am Sonntag herrschte in der Bucht bei Poel erneut Hochwasser, was das Tier vor einigen Tagen schon einmal zu einem Freischwimmversuch genutzt hatte. ZunÃ¤chst lag es aber ruhig.



Laut Walexperten vor Ort sei das Tier weiterhin "in einem relativ guten Zustand", sagte Backhaus am Sonntag. Verletzungen der Haut regenierten sich und es atme regelmÃ¤ÃŸig, die Energiereserven des SÃ¤ugers seien zudem noch "ganz gut". Er sei ein "Patient", werde jedoch "nicht von heute auf morgen sterben". Anhaltende Kritik an den Rettungsversuchen unter anderem von externen Fachleuten wies der Minister erneut zurÃ¼ck.Â