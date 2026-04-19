Wirtschaft

Merz hÃ¤lt bei ErÃ¶ffnung der Hannover Messe PlÃ¤doyer fÃ¼r Standort Deutschland

  • AFP - 19. April 2026, 20:55 Uhr
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Kanzler Merz auf der Hannover Messe
Bild: AFP

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat zur ErÃ¶ffnung der Hannover Messe ein PlÃ¤doyer fÃ¼r den Standort Deutschland gehalten. Zugleich wies er auf 'strukturelle' Defizite hin.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat zur ErÃ¶ffnung der Hannover Messe ein PlÃ¤doyer fÃ¼r den Standort Deutschland gehalten und zugleich auf "strukturelle" Defizite hingewiesen. "Als Europas grÃ¶ÃŸte Volkswirtschaft und drittgrÃ¶ÃŸte Volkswirtschaft der Welt stellt Deutschland einen unverzichtbaren Markt fÃ¼r jedes Unternehmen dar", sagte Merz in seiner Rede am Sonntag. Deutschland sei "das wichtigste Tor zum europÃ¤ischen Binnenmarkt". Investitionen in Deutschland seien "sicher und sie sind wirtschaftlich attraktiv". Zugleich sei klar: "Es geht noch besser. Und es muss auch noch besser geben."

Deutschland habe in den vergangenen Jahrzehnten "eine ganze Reihe struktureller Defizite angesammelt, die heute noch hÃ¶here Investitionen in Deutschland verhindern", sagte Merz. Die Energiepreise und die Steuern fÃ¼r Unternehmen seien zu hoch und die BÃ¼rokratie "hemmt und lÃ¤hmt", beklagte der Kanzler. Die schwarz-rote Regierung bringe daher grundlegenden Reformen auf den Weg. Er verwies auf die geplante Reform des Gesundheitssystems sowie die geplante Renten- und Einkommensteuerreform.

Mit Blick auf die Energiekrise infolge des Iran-Kriegs sagte der Kanzler: "Versorgungssicherheit hat fÃ¼r Deutschland hÃ¶chste PrioritÃ¤t." Es mÃ¼sse Verlass darauf sein, "dass die Versorgung mit zentralen Produkten wie etwa Diesel, Benzin, Flugbenzin gesichert bleibt".

"FÃ¼r den Moment gilt: Die Marktlage ist angespannt, aber die Versorgung in Deutschland ist gesichert", betonte Merz. "FÃ¼r den Fall, dass sich die Lage verschÃ¤rfen sollte, sind wir auf MaÃŸnahmen vorbereitet."Â 

Gastland der diesjÃ¤hrigen Hannover Messe ist Brasilien. Vor der ErÃ¶ffnung der Messe hatte Merz den brasilianischen PrÃ¤sidenten Luiz InÃ¡cio Lula da Silva empfangen. Am Montag finden dann deutsch-brasilianische Regierungskonsultationen statt. Im Mittelpunkt stehen die Wirtschaftsbeziehungen beider LÃ¤nder. Â 

Merz hob am Sonntag die Bedeutung des Freihandelsabkommens zwischen der EuropÃ¤ischen Union und den sÃ¼damerikanischen Mercosur-Staaten hervor, das am 1. Mai vorlÃ¤ufig in Kraft tritt. "Das EU-Mercosur-Abkommen wird alle beteiligten Volkswirtschaften stÃ¤rker machen, unabhÃ¤ngiger und widerstandsfÃ¤higer", sagte der Kanzler.Â 

Die Hannover Messe gilt die als wichtigste Industrieschau der Welt. Auf der Messe stellen 4000 Unternehmen aus Maschinenbau, Elektro- und Digitalindustrie sowie Energiewirtschaft Ã¼ber 14.000 neue Produkte und LÃ¶sungen vor. Die Messe steht in diesem Jahr unter dem Motto "Think Tech Forward" - Schwerpunkt sind der technologische Fortschritt und die digitale Transformation der Wirtschaft.

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