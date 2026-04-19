USA beschieÃŸen iranisches Containerschiff

Container (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Washington (dts Nachrichtenagentur) - Die USA haben nach Angaben von US-PrÃ¤sident Donald Trump am Sonntag ein iranisches Frachtschiff mit Gewalt gestoppt und schlieÃŸlich Ã¼bernommen.



Die "Touska" habe versucht, die US-Seeblockade zu durchbrechen, teilte Trump Ã¼ber seine Plattform "Truth Social" mit. Der LenkwaffenzerstÃ¶rer USS Spruance habe die "Touska" im Golf von Oman abgefangen und unmissverstÃ¤ndlich zum Anhalten aufgefordert. Da die iranische Besatzung die Warnung ignorierte, habe das US-Marineschiff ein Loch in den Maschinenraum gesprengt, so Trump.



Das Schiff befinde sich jetzt "in der Obhut des US-Marinekorps". Die "Touska" unterliege bereits aufgrund "frÃ¼herer illegaler AktivitÃ¤ten" Sanktionen des US-Finanzministeriums, aktuell werde die Ladung durchsucht.



Bei der "Touska" handelt es sich um ein 295 Meter langes und 32 Meter breites Containerschiff. Es war laut Ã¶ffentlich einsehbarer Daten vor einer Woche in Malaysia abgefertigt worden.

