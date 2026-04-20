SPD-Gesundheitspolitiker plÃ¤diert fÃ¼r Reduzierung der Krankenkassen

Christos Pantazis (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Debatte um die Gesundheitsreform rÃ¼cken neben mÃ¶glichen Mehrbelastungen fÃ¼r Versicherte zunehmend strukturelle Fragen im Krankenkassen-System in den Fokus.



Der gesundheitspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Christos Pantazis, mahnte in der "Bild" (Montagsausgabe), die Lasten nicht einseitig zu verteilen. "Es kann nicht sein, dass am Ende allein die Versicherten die Zeche zahlen sollen. Klar ist: Jeder muss seinen Beitrag leisten - Versicherte, Leistungserbringer und eben auch die Krankenkassen."



Zugleich forderte Pantazis, auch die Kassen stÃ¤rker in ReformÃ¼berlegungen einzubeziehen. "Wer jetzt so tut, als kÃ¶nnten die Kassen auÃŸen vor bleiben, verkennt die RealitÃ¤t. Auch dort gibt es Effizienzreserven, die wir heben mÃ¼ssen. Dazu gehÃ¶rt ausdrÃ¼cklich auch eine Strukturreform im Kassensystem."



Vor diesem Hintergrund brachte Pantazis eine deutliche Reduzierung der Zahl der Kassen ins GesprÃ¤ch. "Ich sage es ganz offen: Wir brauchen keine 90 Krankenkassen. Ein halbes Dutzend bis maximal ein Dutzend groÃŸe, leistungsfÃ¤hige Kassen wÃ¼rde ausreichen. Entscheidend ist eine sinnvolle MindestgrÃ¶ÃŸe, damit Verwaltung effizient organisiert und Versorgung verlÃ¤sslich gesteuert werden kann."



Auch innerhalb der Branche wird Ã¼ber VerÃ¤nderungen diskutiert. Der Vorstandsvorsitzende der DAK-Gesundheit, Andreas Storm, sagte der "Bild": "Auch die Ausgaben der Krankenkassen werden kÃ¼nftig begrenzt." Dennoch dÃ¼rfe die Struktur der Kassen "kein Tabu" sein. Der GesundheitsÃ¶konom Andreas Beivers (Hochschule Fresenius) sagte der "Bild": "Auch die Krankenkassen mÃ¼ssen sich fÃ¼r die Zukunft neu aufstellen." Es gebe "groÃŸe Herausforderungen bei der Digitalisierung, IT-Sicherheit und Behandlungsformen". Beivers: "Es ist zu hinterfragen, ob alle rund 90 Kassen derzeit dazu gleichermaÃŸen in der Lage sind."

