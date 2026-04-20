GrÃ¼ne mahnen zu differenzierter Analyse der Kriminalstatistik

Polizeiauto (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - GrÃ¼nen-Abgeordnete warnen vor der Vorstellung der aktuellen Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) vor populistischen Debatten mit pauschalen Schuldzuweisungen an Migranten. "Mit der Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik beginnt jedes Jahr dieselbe verkÃ¼rzte Debatte auf einer wackeligen Datengrundlage: Migration wird zum Hauptproblem erklÃ¤rt, statt Ursachen differenziert zu analysieren", sagte Irene Mihalic, parlamentarische GeschÃ¤ftsfÃ¼hrerin der GrÃ¼nen-Fraktion, der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe).



Die Bundestagsabgeordnete und frÃ¼here Polizeibeamtin sagte: "Wer Sicherheit ernst meint, darf aber nicht nach BauchgefÃ¼hl handeln, sondern muss kriminologische Erkenntnisse zur Grundlage machen und gezielt in PrÃ¤vention investieren." Das heiÃŸe ArmutsbekÃ¤mpfung, Schulsozialarbeit und auch MÃ¤nnerarbeit. "Denn weiterhin werden vor allem junge MÃ¤nner straffÃ¤llig. Gleichzeitig gilt: Wo Straftaten begangen werden, muss der Rechtsstaat konsequent handeln."



Gemeinsam mit Konstantin von Notz und Misbah Khan hat Mihalic ein vierseitiges Papier verfasst mit dem Titel "Drei Wege gegen Gewalt: Vorbeugen. Durchgreifen. Helfen", aus dem die Zeitung zitiert. Als zentrale Risikofaktoren werden dabei Armut, Arbeits- und Perspektivlosigkeit sowie Ausgrenzung, psychische Erkrankungen und frÃ¼he Gewalterfahrungen genannt.



Die stellvertretende GrÃ¼nen-Fraktionsvorsitzende, Misbah Khan, sagte dazu: "Gewalt ist ein Sicherheitsproblem, aber Gewalt lÃ¤sst sich nicht allein durch Polizei und Strafverfolgung eindÃ¤mmen. Deshalb ist es hÃ¶chste Zeit, PrÃ¤vention, Betroffenenhilfe und Sozialarbeit wieder stÃ¤rker in den Fokus zu rÃ¼cken. Oder einfacher gesagt: Wer am Sozialen spart, darf sich Ã¼ber soziale Verwerfungen nicht wundern."

