Brennpunkte

GrÃ¼ne mahnen zu differenzierter Analyse der Kriminalstatistik

  • dts - 20. April 2026
Bild vergrößern: GrÃ¼ne mahnen zu differenzierter Analyse der Kriminalstatistik
Polizeiauto (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - GrÃ¼nen-Abgeordnete warnen vor der Vorstellung der aktuellen Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) vor populistischen Debatten mit pauschalen Schuldzuweisungen an Migranten. "Mit der Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik beginnt jedes Jahr dieselbe verkÃ¼rzte Debatte auf einer wackeligen Datengrundlage: Migration wird zum Hauptproblem erklÃ¤rt, statt Ursachen differenziert zu analysieren", sagte Irene Mihalic, parlamentarische GeschÃ¤ftsfÃ¼hrerin der GrÃ¼nen-Fraktion, der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe).

Die Bundestagsabgeordnete und frÃ¼here Polizeibeamtin sagte: "Wer Sicherheit ernst meint, darf aber nicht nach BauchgefÃ¼hl handeln, sondern muss kriminologische Erkenntnisse zur Grundlage machen und gezielt in PrÃ¤vention investieren." Das heiÃŸe ArmutsbekÃ¤mpfung, Schulsozialarbeit und auch MÃ¤nnerarbeit. "Denn weiterhin werden vor allem junge MÃ¤nner straffÃ¤llig. Gleichzeitig gilt: Wo Straftaten begangen werden, muss der Rechtsstaat konsequent handeln."

Gemeinsam mit Konstantin von Notz und Misbah Khan hat Mihalic ein vierseitiges Papier verfasst mit dem Titel "Drei Wege gegen Gewalt: Vorbeugen. Durchgreifen. Helfen", aus dem die Zeitung zitiert. Als zentrale Risikofaktoren werden dabei Armut, Arbeits- und Perspektivlosigkeit sowie Ausgrenzung, psychische Erkrankungen und frÃ¼he Gewalterfahrungen genannt.

Die stellvertretende GrÃ¼nen-Fraktionsvorsitzende, Misbah Khan, sagte dazu: "Gewalt ist ein Sicherheitsproblem, aber Gewalt lÃ¤sst sich nicht allein durch Polizei und Strafverfolgung eindÃ¤mmen. Deshalb ist es hÃ¶chste Zeit, PrÃ¤vention, Betroffenenhilfe und Sozialarbeit wieder stÃ¤rker in den Fokus zu rÃ¼cken. Oder einfacher gesagt: Wer am Sozialen spart, darf sich Ã¼ber soziale Verwerfungen nicht wundern."

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Ãœber 28.000 irregulÃ¤re Migranten seit Mai 2025 zurÃ¼ckgewiesen
    Ãœber 28.000 irregulÃ¤re Migranten seit Mai 2025 zurÃ¼ckgewiesen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Seit EinfÃ¼hrung der erweiterten Grenzkontrollen im Mai 2025 hat die Bundespolizei mehr als 28.000 Menschen an der Einreise nach Deutschland

    Mehr
    Trump: US-Kriegsschiff greift iranischen Frachter im Golf von Oman an
    Trump: US-Kriegsschiff greift iranischen Frachter im Golf von Oman an

    Die US-Marine hat nach Angaben von PrÃ¤sident Donald Trump ein iranisches Frachtschiff im Golf von Oman beschossen und unter ihre Kontrolle gebracht. Das Schiff habe versucht, die

    Mehr
    USA beschieÃŸen iranisches Containerschiff
    USA beschieÃŸen iranisches Containerschiff

    Washington (dts Nachrichtenagentur) - Die USA haben nach Angaben von US-PrÃ¤sident Donald Trump am Sonntag ein iranisches Frachtschiff mit Gewalt gestoppt und schlieÃŸlich

    Mehr
    "Versorgung im Moment gesichert": Nationaler Sicherheitsrat soll laut Merz zu Energiekrise tagen
    Niedersachsens Regierungschef will Bau chinesischer Autos in VW-Werken
    Niedersachsens Regierungschef will Bau chinesischer Autos in VW-Werken "prÃ¼fen"
    Bahn-Chefin Palla: Investieren 20 Milliarden Euro bis 2030 in BahnhÃ¶fe
    Bahn-Chefin Palla: Investieren 20 Milliarden Euro bis 2030 in BahnhÃ¶fe
    Streiks bei der Lufthansa: Gewerkschaften stellen vorerst Pause in Aussicht
    Streiks bei der Lufthansa: Gewerkschaften stellen vorerst Pause in Aussicht
    Connemann warnt vor Scheitern der EntlastungsprÃ¤mie
    Connemann warnt vor Scheitern der EntlastungsprÃ¤mie
    SPD-Gesundheitspolitiker plÃ¤diert fÃ¼r Reduzierung der Krankenkassen
    SPD-Gesundheitspolitiker plÃ¤diert fÃ¼r Reduzierung der Krankenkassen
    1. Bundesliga: Mainz holt Last-Minute-Punkt in Gladbach
    1. Bundesliga: Mainz holt Last-Minute-Punkt in Gladbach
    HÃ¤usliche Gewalt: Mann erschieÃŸt im US-Bundesstaat Louisiana acht Kinder
    HÃ¤usliche Gewalt: Mann erschieÃŸt im US-Bundesstaat Louisiana acht Kinder
    Klares Votum fÃ¼r deutsche Olympiabewerbung bei BÃ¼rgerentscheid in Kiel
    Klares Votum fÃ¼r deutsche Olympiabewerbung bei BÃ¼rgerentscheid in Kiel
    Prognose: BÃ¼ndnis von prorussischem Ex-PrÃ¤sidenten Radew bei Wahl in Bulgarien klar vorn
    Prognose: BÃ¼ndnis von prorussischem Ex-PrÃ¤sidenten Radew bei Wahl in Bulgarien klar vorn

    Top Meldungen

    Opposition erhÃ¶ht Druck auf Regierung wegen Kerosin-Krise
    Opposition erhÃ¶ht Druck auf Regierung wegen Kerosin-Krise

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts einer Warnung der Internationalen Energieagentur (IEA) vor einer mÃ¶glichen Kerosin-Knappheit in mehreren europÃ¤ischen LÃ¤ndern

    Mehr
    BDI mahnt Merz zu Reformen
    BDI mahnt Merz zu Reformen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - BDI-HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrerin Tanja GÃ¶nner fordert von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und der Bundesregierung schnelle wirtschaftspolitische

    Mehr
    Lies will chinesische Autoproduktion in VW-Werken
    Lies will chinesische Autoproduktion in VW-Werken "offen prÃ¼fen"

    Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Der niedersÃ¤chsische MinisterprÃ¤sident Olaf Lies (SPD) will den mÃ¶glichen Bau von chinesischen Autos in deutschen VW-Werken prÃ¼fen. "Das

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts