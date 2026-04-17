Wirtschaft

Airline-Verband warnt vor FlugausfÃ¤llen wegen Kerosinmangels ab Ende Mai in Europa

  • AFP - 17. April 2026, 15:04 Uhr
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Flugzeuge
Bild: AFP

Der internationale Airline-Verband Iata warnt wegen des Kerosinmangels infolge des Iran-Kriegs vor ersten FlugausfÃ¤llen Ende Mai in Europa. In Teilen Asiens sei dies bereits der Fall, erklÃ¤rte Iata-Chef Willie Walsh am Freitag.

Der internationale Airline-Verband Iata warnt wegen des Kerosinmangels infolge des Iran-Kriegs vor ersten FlugausfÃ¤llen Ende Mai in Europa. In Teilen Asiens sei dies bereits der Fall, erklÃ¤rte Iata-Chef Willie Walsh am Freitag. Die EinschÃ¤tzung der Internationalen Energieagentur mit Blick auf mÃ¶gliche EngpÃ¤sse bei Flugbenzin "gibt Anlass zur Besorgnis".Â 

Walsh forderte "alle mÃ¶glichen Anstrengungen zur Sicherung alternativer Versorgungswege". Zudem sei wichtig, dass die BehÃ¶rden "Ã¼ber gut kommunizierte und koordinierte PlÃ¤ne verfÃ¼gen, falls eine Rationierung notwendig wird" - etwa die "Freigabe von Zeitnischen".

Auch die EU-Kommission hatte am Dienstag angesichts der anhaltenden Blockade der StraÃŸe von Hormus vor Kerosin-EngpÃ¤ssen gewarnt. Eine Sprecherin sagte, Raffinerien innerhalb der EU deckten derzeit rund 70 Prozent des Kerosin-Verbrauchs, fÃ¼r den Rest sei die EU von Importen abhÃ¤ngig.Â 

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) sieht aktuell keine Knappheiten von Flugzeugtreibstoff in Deutschland: FÃ¼r den Moment kÃ¶nne sie "Sorgen um Knappheiten nicht bestÃ¤tigen", sagte sie am Donnerstag.

Der Iran-Krieg hat einen sprunghaften Anstieg des Kerosinpreises ausgelÃ¶st, noch stÃ¤rker als beim RohÃ¶l. Auf allen Kontinenten haben zahlreiche Fluggesellschaften ihre Tarife erhÃ¶ht und FlÃ¼ge aus Sicherheits- oder RentabilitÃ¤tsgrÃ¼nden ausgesetzt.Â 

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