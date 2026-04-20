Kanzleramtschef Frei lehnt hÃ¶here Steuern fÃ¼r Wohlhabende ab

Frei Anfang MÃ¤rz in Berlin

Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) hat sich gegen SteuererhÃ¶hungen fÃ¼r Wohlhabende zur Gegenfinanzierung der Entlastung von BeschÃ¤ftigten mit kleinen und mittleren GehÃ¤ltern ausgesprochen.

Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) hat sich gegen SteuererhÃ¶hungen fÃ¼r Wohlhabende zur Gegenfinanzierung der Entlastung von BeschÃ¤ftigten mit kleinen und mittleren GehÃ¤ltern ausgesprochen. Das sei nicht die PrÃ¤misse der Union, sagte der CDU-Politiker im Interview mit der "Augsburger Allgemeinen" und dem "SÃ¼dkurier" (Montagsausgaben). "Ich glaube nicht, dass wir primÃ¤r ein Einnahmeproblem haben", fÃ¼gte Frei hinzu.



Damit droht neuerlicher Streit im Regierungslager um den richtigen Kurs in der Reformpolitik. Der Vertraute von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) lieÃŸ aber die TÃ¼r einen Spalt weit offen, um zu einer Einigung mit dem Koalitionspartner SPD zu kommen. "Es wÃ¤re auch nicht klug, Verhandlungen und GesprÃ¤che damit zu erÃ¶ffnen, dass man erklÃ¤rt, was alles nicht geht."



Die Spitzen von Union und SPD hatten sich kÃ¼rzlich bei ihren Beratungen darauf geeinigt, noch in diesem Jahr die Einkommensteuer zu Ã¼berarbeiten, um die arbeitende Mitte finanziell besserzustellen. Die Sozialdemokraten sind dafÃ¼r, sehr hohe Einkommen stÃ¤rker heranzuziehen.



In dem Interview sprach sich der Kanzleramtsminister auÃŸerdem dafÃ¼r aus, die Lebensarbeitszeit an die hÃ¶here Lebenserwartung zu koppeln. "Sollte die steigen, dann muss davon auch ein gewisser Anteil Mehrarbeit dabei sein", sagte Frei. "Daran fÃ¼hrt meines Erachtens kein Weg vorbei." Eine vom RegierungsbÃ¼ndnis eingesetzte Kommission erarbeitet derzeit VorschlÃ¤ge fÃ¼r eine Rentenreform, die sie im Sommer vorlegen soll.