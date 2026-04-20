Wirtschaft

Kanzleramtschef Frei lehnt hÃ¶here Steuern fÃ¼r Wohlhabende ab

  • AFP - 20. April 2026, 06:12 Uhr
Bild vergrößern: Kanzleramtschef Frei lehnt hÃ¶here Steuern fÃ¼r Wohlhabende ab
Frei Anfang MÃ¤rz in Berlin
Bild: AFP

Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) hat sich gegen SteuererhÃ¶hungen fÃ¼r Wohlhabende zur Gegenfinanzierung der Entlastung von BeschÃ¤ftigten mit kleinen und mittleren GehÃ¤ltern ausgesprochen.

Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) hat sich gegen SteuererhÃ¶hungen fÃ¼r Wohlhabende zur Gegenfinanzierung der Entlastung von BeschÃ¤ftigten mit kleinen und mittleren GehÃ¤ltern ausgesprochen. Das sei nicht die PrÃ¤misse der Union, sagte der CDU-Politiker im Interview mit der "Augsburger Allgemeinen" und dem "SÃ¼dkurier" (Montagsausgaben). "Ich glaube nicht, dass wir primÃ¤r ein Einnahmeproblem haben", fÃ¼gte Frei hinzu.

Damit droht neuerlicher Streit im Regierungslager um den richtigen Kurs in der Reformpolitik. Der Vertraute von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) lieÃŸ aber die TÃ¼r einen Spalt weit offen, um zu einer Einigung mit dem Koalitionspartner SPD zu kommen. "Es wÃ¤re auch nicht klug, Verhandlungen und GesprÃ¤che damit zu erÃ¶ffnen, dass man erklÃ¤rt, was alles nicht geht."

Die Spitzen von Union und SPD hatten sich kÃ¼rzlich bei ihren Beratungen darauf geeinigt, noch in diesem Jahr die Einkommensteuer zu Ã¼berarbeiten, um die arbeitende Mitte finanziell besserzustellen. Die Sozialdemokraten sind dafÃ¼r, sehr hohe Einkommen stÃ¤rker heranzuziehen.

In dem Interview sprach sich der Kanzleramtsminister auÃŸerdem dafÃ¼r aus, die Lebensarbeitszeit an die hÃ¶here Lebenserwartung zu koppeln. "Sollte die steigen, dann muss davon auch ein gewisser Anteil Mehrarbeit dabei sein", sagte Frei. "Daran fÃ¼hrt meines Erachtens kein Weg vorbei." Eine vom RegierungsbÃ¼ndnis eingesetzte Kommission erarbeitet derzeit VorschlÃ¤ge fÃ¼r eine Rentenreform, die sie im Sommer vorlegen soll.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    "Versorgung im Moment gesichert": Nationaler Sicherheitsrat soll laut Merz zu Energiekrise tagen

    Trotz der durch den Iran-Krieg ausgelÃ¶sten Energiekrise hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) die Versorgungslage in Deutschland als stabil bezeichnet. "FÃ¼r den Moment gilt:

    Mehr
    Niedersachsens Regierungschef will Bau chinesischer Autos in VW-Werken
    Niedersachsens Regierungschef will Bau chinesischer Autos in VW-Werken "prÃ¼fen"

    Der niedersÃ¤chsische MinisterprÃ¤sident Olaf Lies (SPD) will den mÃ¶glichen Bau von chinesischen Autos in deutschen VW-Werken "offen prÃ¼fen": "DasÂ muss man

    Mehr
    Bahn-Chefin Palla: Investieren 20 Milliarden Euro bis 2030 in BahnhÃ¶fe
    Bahn-Chefin Palla: Investieren 20 Milliarden Euro bis 2030 in BahnhÃ¶fe

    Die Deutsche Bahn (DB) will in den kommenden fÃ¼nf Jahren 20 Milliarden Euro in die Renovierung von BahnhÃ¶fen investieren. "Die BahnhÃ¶fe liegen uns besonders am Herzen. Sie sind

    Mehr
    Streiks bei der Lufthansa: Gewerkschaften stellen vorerst Pause in Aussicht
    Streiks bei der Lufthansa: Gewerkschaften stellen vorerst Pause in Aussicht
    Airline-Verband warnt vor FlugausfÃ¤llen wegen Kerosinmangels ab Ende Mai in Europa
    Airline-Verband warnt vor FlugausfÃ¤llen wegen Kerosinmangels ab Ende Mai in Europa
    Lindt will Schoko-WeihnachtsmÃ¤nner in diesem Jahr gÃ¼nstiger anbieten
    Lindt will Schoko-WeihnachtsmÃ¤nner in diesem Jahr gÃ¼nstiger anbieten
    Ziel sind 90.000 Hektar: FÃ¶rderprogramm fÃ¼r WiedervernÃ¤ssung von Mooren angekÃ¼ndigt
    Ziel sind 90.000 Hektar: FÃ¶rderprogramm fÃ¼r WiedervernÃ¤ssung von Mooren angekÃ¼ndigt
    AfD treibt Aufbau einer europÃ¤ischen Stiftung voran
    AfD treibt Aufbau einer europÃ¤ischen Stiftung voran
    Iran lehnt Verhandlungen mit den USA ab - US-Armee greift iranischen Frachter an
    Iran lehnt Verhandlungen mit den USA ab - US-Armee greift iranischen Frachter an
    Klare Mehrheit fÃ¼r Olympiabewerbungen in NRW und Kiel
    Klare Mehrheit fÃ¼r Olympiabewerbungen in NRW und Kiel
    Hongkong: Bewohner dÃ¼rfen nach Brandkatastrophe erstmals ihre Wohnungen betreten
    Hongkong: Bewohner dÃ¼rfen nach Brandkatastrophe erstmals ihre Wohnungen betreten
    Union erhÃ¶ht Druck auf Pistorius
    Union erhÃ¶ht Druck auf Pistorius
    Kanzleramtschef Frei erteilt EntlastungsprÃ¤mie fÃ¼r Staatsdiener eine Absage
    Kanzleramtschef Frei erteilt EntlastungsprÃ¤mie fÃ¼r Staatsdiener eine Absage

    Top Meldungen

    Ministerin Reiche lÃ¤dt zu GesprÃ¤ch Ã¼ber Kerosinversorgung
    Ministerin Reiche lÃ¤dt zu GesprÃ¤ch Ã¼ber Kerosinversorgung

    Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) spricht am Montag mit Vertreterinnen und Vertretern der Luftverkehrsbranche Ã¼ber einen mÃ¶glichen Kerosinmangel in Deutschland

    Mehr
    UmweltverbÃ¤nde fÃ¼hlen sich von Reiche ignoriert
    UmweltverbÃ¤nde fÃ¼hlen sich von Reiche ignoriert

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In fast einem Jahr Amtszeit hat Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) zwar Vertreter der groÃŸen Energiekonzerne getroffen, aber

    Mehr
    Connemann warnt vor Scheitern der EntlastungsprÃ¤mie
    Connemann warnt vor Scheitern der EntlastungsprÃ¤mie

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) fordert mehr FlexibilitÃ¤t bei der von der Koalition geplanten EntlastungsprÃ¤mie von 1.000 Euro und

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts