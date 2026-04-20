Wirtschaft

Ministerin Reiche lÃ¤dt zu GesprÃ¤ch Ã¼ber Kerosinversorgung

  • AFP - 20. April 2026, 04:04 Uhr
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Wirtschaftsministerin Reiche
Bild: AFP

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) spricht am Montag mit Vertreterinnen und Vertretern der Luftverkehrsbranche Ã¼ber einen mÃ¶glichen Kerosinmangel in Deutschland infolge des Iran-Kriegs.

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) spricht am Montag mit Vertreterinnen und Vertretern der Luftverkehrsbranche Ã¼ber einen mÃ¶glichen Kerosinmangel in Deutschland infolge des Iran-Kriegs. Zu dem - teils virtuellen - Treffen am frÃ¼hen Nachmittag eingeladen sind laut Reiches Ministerium Versorger, FlughÃ¤fen, Fluggesellschaften und VerbÃ¤nde. Auch ein StaatssekretÃ¤r des Bundesverkehrsministeriums ist dabei.Â 

Der Chef der Internationalen Energieagentur (IEA), Fatih Birol, hatte kÃ¼rzlich gewarnt, in Europa kÃ¶nnte bereits im Mai Flugzeugbenzin knapp werden. Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) warnte bereits vor "erheblichem Schaden" fÃ¼r die deutsche und europÃ¤ische Wirtschaft, sollte Kerosinmangel zu EinschrÃ¤nkungen im Flugverkehr fÃ¼hren. Der Verband forderte "sofortige, vorzugsweise auf EU-Ebene koordinierte MaÃŸnahmen", etwa die Freigabe von Kerosinreserven, die EinschrÃ¤nkung von Fluggastrechten und eine Senkung der Kosten fÃ¼r den Emissionshandel im EU-Luftverkehr.

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