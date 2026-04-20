US-Delegation mit Vance zu Iran-Verhandlungen in Islamabad erwartet

Hotel Serena in Islamabad vor erwarteten Iran-GesprÃ¤chen

Vor dem Auslaufen der zweiwÃ¶chigen Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran wird eine US-Delegation mit VizeprÃ¤sident JD Vance an der Spitze ab Montag zu neuen Verhandlungen in Pakistan sein. US-PrÃ¤sident Trump will dem Iran einen 'vernÃ¼nftigen Deal' anbieten.

Vor dem Auslaufen der zweiwÃ¶chigen Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran wird eine US-Delegation mit VizeprÃ¤sident JD Vance an der Spitze ab Montag zu neuen Verhandlungen in Pakistan sein. US-PrÃ¤sident Donald Trump will dem Iran nach eigenen Angaben einen "vernÃ¼nftigen Deal" anbieten. Teheran plant iranischen Staatsmedien zufolge jedoch vorerst keine Teilnahme an neuen Verhandlungen.



Die USA und Israel hatten Ende Februar Angriffe auf den Iran gestartet. Nach fÃ¼nf Wochen Krieg einigten sich die Konfliktparteien unlÃ¤ngst auf eine zweiwÃ¶chige Feuerpause, die am Mittwoch auslaufen wÃ¼rde. WÃ¤hrend der Waffenruhe sollte unter Vermittlung Pakistans eine dauerhafte FriedenslÃ¶sung ausgehandelt werden. Die erste GesprÃ¤chsrunde vor rund einer Woche ging allerdings ohne Ergebnis zu Ende. Die zweite Verhandlungsrunde in Islamabad wird durch die erneute iranische Sperrung der fÃ¼r den Welthandel immens wichtigen StraÃŸe von Hormus erschwert. Teheran begrÃ¼ndete dies mit der US-Blockade iranischer HÃ¤fen.