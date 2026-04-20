Brennpunkte

US-Delegation mit Vance zu Iran-Verhandlungen in Islamabad erwartet

  • AFP - 20. April 2026, 04:04 Uhr
Bild vergrößern: US-Delegation mit Vance zu Iran-Verhandlungen in Islamabad erwartet
Hotel Serena in Islamabad vor erwarteten Iran-GesprÃ¤chen
Bild: AFP

Vor dem Auslaufen der zweiwÃ¶chigen Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran wird eine US-Delegation mit VizeprÃ¤sident JD Vance an der Spitze ab Montag zu neuen Verhandlungen in Pakistan sein. US-PrÃ¤sident Trump will dem Iran einen 'vernÃ¼nftigen Deal' anbieten.

Vor dem Auslaufen der zweiwÃ¶chigen Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran wird eine US-Delegation mit VizeprÃ¤sident JD Vance an der Spitze ab Montag zu neuen Verhandlungen in Pakistan sein. US-PrÃ¤sident Donald Trump will dem Iran nach eigenen Angaben einen "vernÃ¼nftigen Deal" anbieten. Teheran plant iranischen Staatsmedien zufolge jedoch vorerst keine Teilnahme an neuen Verhandlungen.

Die USA und Israel hatten Ende Februar Angriffe auf den Iran gestartet. Nach fÃ¼nf Wochen Krieg einigten sich die Konfliktparteien unlÃ¤ngst auf eine zweiwÃ¶chige Feuerpause, die am Mittwoch auslaufen wÃ¼rde. WÃ¤hrend der Waffenruhe sollte unter Vermittlung Pakistans eine dauerhafte FriedenslÃ¶sung ausgehandelt werden. Die erste GesprÃ¤chsrunde vor rund einer Woche ging allerdings ohne Ergebnis zu Ende. Die zweite Verhandlungsrunde in Islamabad wird durch die erneute iranische Sperrung der fÃ¼r den Welthandel immens wichtigen StraÃŸe von Hormus erschwert. Teheran begrÃ¼ndete dies mit der US-Blockade iranischer HÃ¤fen.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Hongkong: Bewohner dÃ¼rfen nach Brandkatastrophe erstmals ihre Wohnungen betreten
    Hongkong: Bewohner dÃ¼rfen nach Brandkatastrophe erstmals ihre Wohnungen betreten

    Zum ersten Mal seit der verheerenden Brandkatastrophe in einem Hochhauskomplex in Hongkong mit 168 Toten haben einige Bewohner der Wohnanlage Wang Fuk Court in ihre Wohnungen

    Mehr
    Union erhÃ¶ht Druck auf Pistorius
    Union erhÃ¶ht Druck auf Pistorius

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vor der fÃ¼r diese Woche erwarteten Vorstellung neuer PlÃ¤ne und Reformen fÃ¼r die Bundeswehr mahnt die Unionsfraktion im Bundestag ein deutlich

    Mehr
    Kinderporno-Ermittlungen in Frankreich: Freiwillige AnhÃ¶rung von X-EigentÃ¼mer Musk
    Kinderporno-Ermittlungen in Frankreich: Freiwillige AnhÃ¶rung von X-EigentÃ¼mer Musk

    US-MilliardÃ¤r Elon Musk ist fÃ¼r Montag in Paris zu einer freiwilligen AnhÃ¶rung wegen kinderpornografischer Darstellungen in seinem Onlinedienst X geladen. FÃ¼r Montag bis

    Mehr
    "Versorgung im Moment gesichert": Nationaler Sicherheitsrat soll laut Merz zu Energiekrise tagen
    Niedersachsens Regierungschef will Bau chinesischer Autos in VW-Werken
    Niedersachsens Regierungschef will Bau chinesischer Autos in VW-Werken "prÃ¼fen"
    Bahn-Chefin Palla: Investieren 20 Milliarden Euro bis 2030 in BahnhÃ¶fe
    Bahn-Chefin Palla: Investieren 20 Milliarden Euro bis 2030 in BahnhÃ¶fe
    Streiks bei der Lufthansa: Gewerkschaften stellen vorerst Pause in Aussicht
    Streiks bei der Lufthansa: Gewerkschaften stellen vorerst Pause in Aussicht
    Kanzleramtschef Frei erteilt EntlastungsprÃ¤mie fÃ¼r Staatsdiener eine Absage
    Kanzleramtschef Frei erteilt EntlastungsprÃ¤mie fÃ¼r Staatsdiener eine Absage
    Ministerin Reiche lÃ¤dt zu GesprÃ¤ch Ã¼ber Kerosinversorgung
    Ministerin Reiche lÃ¤dt zu GesprÃ¤ch Ã¼ber Kerosinversorgung
    HÃ¤usliche Gewalt: Mann erschieÃŸt im US-Bundesstaat Louisiana acht Kinder
    HÃ¤usliche Gewalt: Mann erschieÃŸt im US-Bundesstaat Louisiana acht Kinder
    Breite Mehrheit fÃ¼r Olympiabewerbungen in Nordrhein-Westfalen und Kiel
    Breite Mehrheit fÃ¼r Olympiabewerbungen in Nordrhein-Westfalen und Kiel
    SPD-Gesundheitspolitiker plÃ¤diert fÃ¼r Reduzierung der Zahl der Krankenkassen
    SPD-Gesundheitspolitiker plÃ¤diert fÃ¼r Reduzierung der Zahl der Krankenkassen
    UmweltverbÃ¤nde fÃ¼hlen sich von Reiche ignoriert
    UmweltverbÃ¤nde fÃ¼hlen sich von Reiche ignoriert

    Top Meldungen

    Connemann warnt vor Scheitern der EntlastungsprÃ¤mie
    Connemann warnt vor Scheitern der EntlastungsprÃ¤mie

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) fordert mehr FlexibilitÃ¤t bei der von der Koalition geplanten EntlastungsprÃ¤mie von 1.000 Euro und

    Mehr
    SPD-Gesundheitspolitiker plÃ¤diert fÃ¼r Reduzierung der Krankenkassen
    SPD-Gesundheitspolitiker plÃ¤diert fÃ¼r Reduzierung der Krankenkassen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Debatte um die Gesundheitsreform rÃ¼cken neben mÃ¶glichen Mehrbelastungen fÃ¼r Versicherte zunehmend strukturelle Fragen im

    Mehr
    Opposition erhÃ¶ht Druck auf Regierung wegen Kerosin-Krise
    Opposition erhÃ¶ht Druck auf Regierung wegen Kerosin-Krise

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts einer Warnung der Internationalen Energieagentur (IEA) vor einer mÃ¶glichen Kerosin-Knappheit in mehreren europÃ¤ischen LÃ¤ndern

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts