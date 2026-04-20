Breite Mehrheit fÃ¼r Olympiabewerbungen in Nordrhein-Westfalen und Kiel

Flagge mit olympischen Ringen

Bei den BÃ¼rgerentscheiden zur geplanten deutschen Olympiabewerbung haben sich in 16 von 17 StÃ¤dten in Nordrhein-Westfalen die Einwohner klar fÃ¼r das Vorhaben ausgesprochen. Nur in Herten scheiterte der BÃ¼rgerentscheid an der nÃ¶tigen Zustimmungsquote.

Die BÃ¼rgerentscheide Ã¼ber die geplante deutsche Olympiabewerbung haben in Nordrhein-Westfalen und im schleswig-holsteinischen Kiel am Sonntag deutliche Zustimmung fÃ¼r das Vorhaben ergeben. In Nordrhein-Westfalen sprachen sich die Menschen in 16 von 17 StÃ¤dten fÃ¼r eine Bewerbung ihrer Region aus, wie die Kommunen nach der AuszÃ¤hlung der Stimmen mitteilten. Lediglich in Herten scheiterte der BÃ¼rgerentscheid an der nÃ¶tigen Zustimmungsquote.



Auch in Kiel fiel das Votum klar aus: Dort stimmten 63,5 Prozent der Teilnehmenden fÃ¼r eine Bewerbung, 36,5 Prozent dagegen. Die Wahlbeteiligung lag bei 29,1 Prozent, wie die schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt mitteilte.



Die hÃ¶chste Zustimmung in Nordrhein-Westfalen zur Olympia-Bewerbung gab es mit 76,3 Prozent in Aachen, die niedrigste mit 57,4 Prozent in KÃ¶ln. In DÃ¼sseldorf stimmten 67,2 Prozent mit Ja, in Essen waren es 64,3 Prozent.



Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) mÃ¶chte die Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 nach Deutschland holen. Derzeit wird das Konzept erstellt. Es bewerben sich Berlin, MÃ¼nchen, Hamburg sowie die nordrhein-westfÃ¤lischen StÃ¤dte unter dem Titel "KÃ¶ln.Rhein.Ruhr". Kiel ist bei allen vier Bewerbungen als Standort der Segelwettbewerbe an Bord.



Nordrhein-Westfalens MinisterprÃ¤sident Hendrik WÃ¼st (CDU) zeigte sich erfreut Ã¼ber die breite Zustimmung. Das Votum sei ein "klares Ja von den Menschen in Nordrhein-Westfalen", sagte er im Westdeutschen Rundfunk. Es habe sich "ausgezahlt, den Menschen zu vertrauen".



"Moderne, nachhaltige Spiele kann es nur mit der Zustimmung und nicht gegen den Willen der Menschen im Land geben", sagte WÃ¼st vor Journalisten in KÃ¶ln. Eine demokratische Zustimmung der Menschen sei "das Fundament einer erfolgreichen Bewerbung".



Die vorlÃ¤ufig Wahlbeteiligung lag laut WÃ¼st bei geschÃ¤tzt rund 32 Prozent. Mehr als 1,4 Millionen Menschen hÃ¤tten ihre Stimme abgegeben. "Das ist eine herausragende Zahl", betonte WÃ¼st. Das BÃ¼rgervotum sei "beispiellos in der olympischen Geschichte".



Abgestimmt wurde in Nordrhein-Westfalen per Briefwahl in insgesamt 17 StÃ¤dten, darunter KÃ¶ln, DÃ¼sseldorf und Essen. Ebenfalls zur Teilnahme aufgerufen waren die BÃ¼rger in Aachen, Bochum, Dortmund, Duisburg, Gelsenkirchen, Herten, Krefeld, Leverkusen, MÃ¶nchengladbach, Monheim am Rhein, Oberhausen, Pulheim, Recklinghausen und Wuppertal.



In Herten scheiterte der BÃ¼rgerentscheid trotz klarer Mehrheit. Zwar stimmten 73,8 Prozent dafÃ¼r, doch die erforderliche Mindestzahl an Jastimmen wurde verfehlt. Damit fÃ¤llt die Stadt aus der Bewerbung heraus. Herten war gemeinsam mit Recklinghausen als Austragungsort der Mountainbikewettbewerbe vorgesehen.



Der Kieler OberbÃ¼rgermeister Ulf KÃ¤mpfer (SPD) zeigte sich am Sonntag erfreut Ã¼ber das Votum in seiner Stadt. "Dieses Ergebnis ist ein starkes Zeichen und gibt uns ganz viel Power und RÃ¼ckenwind", erklÃ¤rte er. Schleswig-Holsteins MinisterprÃ¤sident Daniel GÃ¼nther (CDU) sprach von einem "ganz starken Zeichen". "Kiel ist und bleibt eine begeisterte Sportstadt", erklÃ¤rte er.Â



Im Herbst will der DOSB entscheiden, mit welcher Bewerbung Deutschland in den Vergabeprozess auf internationaler Ebene zieht. Die Olympischen Sommerspiele 2028 und 2032 sind bereits vergeben, in Frage kÃ¤men somit frÃ¼hestens die Olympischen Spiele 2036. Die Regierungen in Bund und LÃ¤ndern sowie Kommunalvertreter unterstÃ¼tzen eine Bewerbung, wollen in den meisten FÃ¤llen jedoch zunÃ¤chst ein Stimmungsbild aus der BevÃ¶lkerung.



In MÃ¼nchen stimmten die BÃ¼rgerinnen und BÃ¼rger bereits im Oktober klar fÃ¼r eine Bewerbung. Termin fÃ¼r ein Referendum in Hamburg ist der 31. Mai. In Berlin ist keine Befragung geplant.



PlÃ¤ne fÃ¼r eine deutsche Olympiabewerbung entstanden nach den vielfach als gelungen geltenden Sommerspielen in Paris 2024. Sie sind allerdings nicht unumstritten - unter anderem wegen der zu erwartenden Kosten und weit verbreiteter Kritik an kommerzialisierten GroÃŸveranstaltungen und internationalen SportverbÃ¤nden. Gerade Olympische Spiele im Jahr 2036 gelten zudem als politisch-symbolisch heikel: Exakt 100 Jahre zuvor richteten die Nationalsozialisten 1936 in Berlin die Spiele aus.



Deutschland richtete nochmals 1972 Olympische Sommerspiele in MÃ¼nchen aus. Weitere Bewerbungen wurden in der jÃ¼ngeren Vergangenheit durch Widerstand der BevÃ¶lkerung gestoppt. In MÃ¼nchen und Bayern scheiterten 2013 Volksentscheide zur Bewerbung fÃ¼r die Olympischen Winterspiele 2022. In Hamburg sprach sich 2015 ebenfalls eine Mehrheit bei einem BÃ¼rgerentscheid gegen eine Bewerbung fÃ¼r die Sommerspiele 2024 aus.