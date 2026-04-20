Politik

SPD-Gesundheitspolitiker plÃ¤diert fÃ¼r Reduzierung der Zahl der Krankenkassen

  • AFP - 20. April 2026, 03:01 Uhr
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Versichertenkarte in LesegerÃ¤t
Bild: AFP

In der Debatte um die Gesundheitsreform hat der SPD-Gesundheitspolitiker Christos Pantazis eine deutliche Reduzierung der Zahl der Krankenkassen ins GesprÃ¤ch gebracht. 'Ein halbes Dutzend bis maximal ein Dutzend' wÃ¼rde reichen, sagte er.

In der Debatte um die Gesundheitsreform hat der SPD-Gesundheitspolitiker Christos Pantazis eine deutliche Reduzierung der Zahl der Krankenkassen ins GesprÃ¤ch gebracht. "Wir brauchen keine 90 Krankenkassen", sagte der gesundheitspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion der "Bild" (Montagsausgabe). "Ein halbes Dutzend bis maximal ein Dutzend groÃŸe, leistungsfÃ¤hige Kassen wÃ¼rde ausreichen", fÃ¼gte Pantazis hinzu.

Entscheidend ist Pantazis zufolge eine "sinnvolle MindestgrÃ¶ÃŸe, damit Verwaltung effizient organisiert und Versorgung verlÃ¤sslich gesteuert werden kann". Insgesamt mÃ¼ssten die Kassen jedoch stÃ¤rker in ReformÃ¼berlegungen Â einbezogen werden. "Wer jetzt so tut, als kÃ¶nnten die Kassen auÃŸen vor bleiben, verkennt die RealitÃ¤t", sagte der SPD-Politiker. "Auch dort gibt es Effizienzreserven, die wir heben mÃ¼ssen." Dazu gehÃ¶re ausdrÃ¼cklich auch eine Strukturreform im Kassensystem.

Pantazis mahnte, die Lasten der Gesundheitsreform nicht einseitig zu verteilen. "Es kann nicht sein, dass am Ende allein die Versicherten die Zeche zahlen sollen", betonte er. "Jeder muss seinen Beitrag leisten: Versicherte, Leistungserbringer und eben auch die Krankenkassen."

Am Donnerstag hatte Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) ihren Gesetzentwurf fÃ¼r eine Reform der gesetzlichen Krankenversicherung vorgelegt, mit der schon im kommenden Jahr 20 Milliarden Euro eingespart werden sollen, um weitere Beitragssteigerungen zu verhindern. Nach dem Wunsch von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) soll die Reform noch im April vom Kabinett und bis zur Sommerpause vom Bundestag verabschiedet werden.

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