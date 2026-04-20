Kanzleramtschef Frei erteilt EntlastungsprÃ¤mie fÃ¼r Staatsdiener eine Absage

Frei im Januar in Berlin

Kanzleramtsminister Thorsten Frei (CDU) hat sich gegen eine Auszahlung der von der Bundesregierung geplanten EntlastungsprÃ¤mie an Staatsdiener ausgesprochen. Der Beamtenbund hatte zuvor die Auszahlung des 1000-Euro-Bonus verlangt.

Kanzleramtsminister Thorsten Frei (CDU) hat sich gegen eine Auszahlung der von der Bundesregierung geplanten EntlastungsprÃ¤mie an Staatsdiener ausgesprochen. "GrundsÃ¤tzlich gilt: Wir als Staat agieren mit dem Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler", sagte Frei im Interview mit der "Augsburger Allgemeinen" und dem "SÃ¼dkurier" (Montagausgaben). "Insofern wÃ¤re ich da sehr zurÃ¼ckhaltend", fÃ¼gte er hinzu.Â



Gleichzeitig schrÃ¤nkte Frei ein, dass er nur fÃ¼r die Bundesbeamten sprechen kÃ¶nne. LÃ¤nder und Kommunen kÃ¶nnten bei ihren Staatsdienern anders entscheiden.



Der Beamtenbund hatte zuvor die Auszahlung des 1000-Euro-Bonus an die Mitarbeiter des Staates verlangt. Die Wirtschaft lÃ¤uft unterdessen Sturm dagegen und beklagt Sonderkosten, die die Betriebe in schwieriger konjunktureller Lage zusÃ¤tzlich belasteten. Frei entgegnete, die Unternehmen wÃ¼rden nicht gezwungen, das Geld auszuzahlen. "Wir versuchen, die Rahmenbedingungen so auszugestalten, dass sie mÃ¶glichst viel Freiheit in der Ausgestaltung haben", sagte er.



Die schwarz-rote Koalition hat wegen der hohen Energiekosten infolge der Iran-Kriegs beschlossen, dass Arbeitgeber ihren BeschÃ¤ftigten eine steuerfreie EntlastungsprÃ¤mie von 1000 Euro zahlen kÃ¶nnen. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will, dass diese Regelung fÃ¼r 2026 und 2027 gelten soll. Zudem hat die Regierung angekÃ¼ndigt, ab Mai die MineralÃ¶lsteuer auf Benzin und Diesel fÃ¼r zwei Monate um 17 Cent pro Liter zu senken.



Frei versprach den Autofahrern baldige Entlastung. "Wir werden in einem schnellen Verfahren dafÃ¼r sorgen, dass die Absenkung der MineralÃ¶lsteuer zum 1. Mai wirken kann", kÃ¼ndigte der Kanzleramtschef an. Benzin und Diesel sollen dadurch um 17 Cent je Liter billiger werden. Derzeit kostet der Liter Kraftstoff Ã¼ber zwei Euro.