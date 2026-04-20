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Union erhÃ¶ht Druck auf Pistorius

  • dts - 20. April 2026, 05:00 Uhr
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Boris Pistorius (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vor der fÃ¼r diese Woche erwarteten Vorstellung neuer PlÃ¤ne und Reformen fÃ¼r die Bundeswehr mahnt die Unionsfraktion im Bundestag ein deutlich hÃ¶heres Tempo bei deren Umstrukturierung an. "Bis 2029 ist es nicht mehr lang", sagte ihr verteidigungspolitischer Sprecher Thomas Erndl dem "Tagesspiegel" (Montagsausgabe) mit Blick auf das Jahr der angestrebten "KriegstÃ¼chtigkeit". Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) mÃ¼sse "dringend einen Zahn zulegen".

"Wir benÃ¶tigen einen realistischen und Ã¼berprÃ¼fbaren Plan dafÃ¼r, wie die Bundeswehr der Zukunft aussehen soll und in welchen Schritten wir dorthin kommen", sagte der CSU-Politiker weiter. Bisher gebe es "kaum mehr als die Zahl 260.000" als angestrebte GrÃ¶ÃŸe der Truppe. Als Teil des angekÃ¼ndigten Aufwuchsplanes, der am Dienstag den Parlamentariern und am Mittwoch der Ã–ffentlichkeit prÃ¤sentiert werden soll, erwartet Erndl Klarheit darÃ¼ber, wie sich die zusÃ¤tzlichen Soldaten auf die verschiedenen Einheiten in Heer, Luftwaffe oder Marine verteilen sollen.

Es folge "im Sommer dann eine noch detailliertere Verteidigungsaufstellung fÃ¼r den Ernstfall". Dies sei "ganz schÃ¶n spÃ¤t", da die fÃ¼r die kÃ¼nftige TruppengrÃ¶ÃŸe maÃŸgeblichen Nato-BeschlÃ¼sse aus dem vergangenen FrÃ¼hsommer stammten, kritisierte Erndl: "Das Zeitfenster, in dem Entscheidungen noch rechtzeitig Wirkung bis 2029 entfalten kÃ¶nnen, schlieÃŸt sich, gerade bei der Beschaffung." Daher mÃ¼sse das Verteidigungsministerium nun "alle verfÃ¼gbaren MaÃŸnahmen ergreifen, um unsere AbschreckungsfÃ¤higkeit schnell und wirksam zu stÃ¤rken." Dazu mÃ¼sse es prÃ¼fen, ob "in der Ukraine erprobte Systeme zÃ¼gig in die eigenen StreitkrÃ¤fte integriert werden kÃ¶nnen" oder "auch innovative AnsÃ¤tze, zum Beispiel Drohnen- oder Hyperschalltechnologien, in Betracht" gezogen werden kÃ¶nnten.

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