US-MilliardÃ¤r Elon Musk ist fÃ¼r Montag in Paris zu einer freiwilligen AnhÃ¶rung wegen kinderpornografischer Darstellungen in seinem Onlinedienst X geladen. FÃ¼r Montag bis Freitag setzte die franzÃ¶sische Justiz auÃŸerdem die Befragung mehrerer X-Mitarbeiter als Zeugen an. Die Ermittler in Frankreich werfen X unter anderem Beihilfe zum Besitz kinderpornographischer Darstellungen, Verletzung des Rechts am eigenen Bild, Leugnung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Datendiebstahl vor.Â
Es geht unter anderem um Deepfake-Inhalte bei dem auf X verfÃ¼gbaren KI-Chatbot Grok und dessen Funktion, in Sekundenschnelle pornografische Bilder von realen Menschen zu erstellen und zu verbreiten. Auch andere LÃ¤nder und die EU-Kommission leiteten Ermittlungen dazu ein. X hat die Funktion nach eigenen Angaben mittlerweile eingeschrÃ¤nkt. FranzÃ¶sische Ermittler hatten Anfang Februar die BÃ¼rorÃ¤ume von X in Frankreich durchsucht. Der Tech-Konzern kritisierte dies als einen "missbrÃ¤uchlichen Akt der Strafverfolgung".
Brennpunkte
Kinderporno-Ermittlungen in Frankreich: Freiwillige AnhÃ¶rung von X-EigentÃ¼mer Musk
- AFP - 20. April 2026, 04:04 Uhr
US-MilliardÃ¤r Elon Musk ist fÃ¼r Montag in Paris zu einer freiwilligen AnhÃ¶rung wegen kinderpornografischer Darstellungen in seinem Onlinedienst X geladen. Es geht um eine Funktion des auf X verfÃ¼gbaren KI-Chatbots Grok.
US-MilliardÃ¤r Elon Musk ist fÃ¼r Montag in Paris zu einer freiwilligen AnhÃ¶rung wegen kinderpornografischer Darstellungen in seinem Onlinedienst X geladen. FÃ¼r Montag bis Freitag setzte die franzÃ¶sische Justiz auÃŸerdem die Befragung mehrerer X-Mitarbeiter als Zeugen an. Die Ermittler in Frankreich werfen X unter anderem Beihilfe zum Besitz kinderpornographischer Darstellungen, Verletzung des Rechts am eigenen Bild, Leugnung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Datendiebstahl vor.Â
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