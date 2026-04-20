Kinderporno-Ermittlungen in Frankreich: Freiwillige AnhÃ¶rung von X-EigentÃ¼mer Musk

Bild von Elon Musk und Logo von Grok und xAI

US-MilliardÃ¤r Elon Musk ist fÃ¼r Montag in Paris zu einer freiwilligen AnhÃ¶rung wegen kinderpornografischer Darstellungen in seinem Onlinedienst X geladen. Es geht um eine Funktion des auf X verfÃ¼gbaren KI-Chatbots Grok.

US-MilliardÃ¤r Elon Musk ist fÃ¼r Montag in Paris zu einer freiwilligen AnhÃ¶rung wegen kinderpornografischer Darstellungen in seinem Onlinedienst X geladen. FÃ¼r Montag bis Freitag setzte die franzÃ¶sische Justiz auÃŸerdem die Befragung mehrerer X-Mitarbeiter als Zeugen an. Die Ermittler in Frankreich werfen X unter anderem Beihilfe zum Besitz kinderpornographischer Darstellungen, Verletzung des Rechts am eigenen Bild, Leugnung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Datendiebstahl vor.Â



Es geht unter anderem um Deepfake-Inhalte bei dem auf X verfÃ¼gbaren KI-Chatbot Grok und dessen Funktion, in Sekundenschnelle pornografische Bilder von realen Menschen zu erstellen und zu verbreiten. Auch andere LÃ¤nder und die EU-Kommission leiteten Ermittlungen dazu ein. X hat die Funktion nach eigenen Angaben mittlerweile eingeschrÃ¤nkt. FranzÃ¶sische Ermittler hatten Anfang Februar die BÃ¼rorÃ¤ume von X in Frankreich durchsucht. Der Tech-Konzern kritisierte dies als einen "missbrÃ¤uchlichen Akt der Strafverfolgung".