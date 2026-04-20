Brennpunkte

Kinderporno-Ermittlungen in Frankreich: Freiwillige AnhÃ¶rung von X-EigentÃ¼mer Musk

  • AFP - 20. April 2026, 04:04 Uhr
Bild vergrößern: Kinderporno-Ermittlungen in Frankreich: Freiwillige AnhÃ¶rung von X-EigentÃ¼mer Musk
Bild von Elon Musk und Logo von Grok und xAI
Bild: AFP

US-MilliardÃ¤r Elon Musk ist fÃ¼r Montag in Paris zu einer freiwilligen AnhÃ¶rung wegen kinderpornografischer Darstellungen in seinem Onlinedienst X geladen. Es geht um eine Funktion des auf X verfÃ¼gbaren KI-Chatbots Grok.

US-MilliardÃ¤r Elon Musk ist fÃ¼r Montag in Paris zu einer freiwilligen AnhÃ¶rung wegen kinderpornografischer Darstellungen in seinem Onlinedienst X geladen. FÃ¼r Montag bis Freitag setzte die franzÃ¶sische Justiz auÃŸerdem die Befragung mehrerer X-Mitarbeiter als Zeugen an. Die Ermittler in Frankreich werfen X unter anderem Beihilfe zum Besitz kinderpornographischer Darstellungen, Verletzung des Rechts am eigenen Bild, Leugnung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Datendiebstahl vor.Â 

Es geht unter anderem um Deepfake-Inhalte bei dem auf X verfÃ¼gbaren KI-Chatbot Grok und dessen Funktion, in Sekundenschnelle pornografische Bilder von realen Menschen zu erstellen und zu verbreiten. Auch andere LÃ¤nder und die EU-Kommission leiteten Ermittlungen dazu ein. X hat die Funktion nach eigenen Angaben mittlerweile eingeschrÃ¤nkt. FranzÃ¶sische Ermittler hatten Anfang Februar die BÃ¼rorÃ¤ume von X in Frankreich durchsucht. Der Tech-Konzern kritisierte dies als einen "missbrÃ¤uchlichen Akt der Strafverfolgung".

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Hongkong: Bewohner dÃ¼rfen nach Brandkatastrophe erstmals ihre Wohnungen betreten
    Hongkong: Bewohner dÃ¼rfen nach Brandkatastrophe erstmals ihre Wohnungen betreten

    Zum ersten Mal seit der verheerenden Brandkatastrophe in einem Hochhauskomplex in Hongkong mit 168 Toten haben einige Bewohner der Wohnanlage Wang Fuk Court in ihre Wohnungen

    Mehr
    Union erhÃ¶ht Druck auf Pistorius
    Union erhÃ¶ht Druck auf Pistorius

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vor der fÃ¼r diese Woche erwarteten Vorstellung neuer PlÃ¤ne und Reformen fÃ¼r die Bundeswehr mahnt die Unionsfraktion im Bundestag ein deutlich

    Mehr
    US-Delegation mit Vance zu Iran-Verhandlungen in Islamabad erwartet
    US-Delegation mit Vance zu Iran-Verhandlungen in Islamabad erwartet

    Vor dem Auslaufen der zweiwÃ¶chigen Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran wird eine US-Delegation mit VizeprÃ¤sident JD Vance an der Spitze ab Montag zu neuen Verhandlungen in

    Mehr
    "Versorgung im Moment gesichert": Nationaler Sicherheitsrat soll laut Merz zu Energiekrise tagen
    Niedersachsens Regierungschef will Bau chinesischer Autos in VW-Werken
    Niedersachsens Regierungschef will Bau chinesischer Autos in VW-Werken "prÃ¼fen"
    Bahn-Chefin Palla: Investieren 20 Milliarden Euro bis 2030 in BahnhÃ¶fe
    Bahn-Chefin Palla: Investieren 20 Milliarden Euro bis 2030 in BahnhÃ¶fe
    Streiks bei der Lufthansa: Gewerkschaften stellen vorerst Pause in Aussicht
    Streiks bei der Lufthansa: Gewerkschaften stellen vorerst Pause in Aussicht
    Kanzleramtschef Frei erteilt EntlastungsprÃ¤mie fÃ¼r Staatsdiener eine Absage
    Kanzleramtschef Frei erteilt EntlastungsprÃ¤mie fÃ¼r Staatsdiener eine Absage
    Ministerin Reiche lÃ¤dt zu GesprÃ¤ch Ã¼ber Kerosinversorgung
    Ministerin Reiche lÃ¤dt zu GesprÃ¤ch Ã¼ber Kerosinversorgung
    HÃ¤usliche Gewalt: Mann erschieÃŸt im US-Bundesstaat Louisiana acht Kinder
    HÃ¤usliche Gewalt: Mann erschieÃŸt im US-Bundesstaat Louisiana acht Kinder
    Breite Mehrheit fÃ¼r Olympiabewerbungen in Nordrhein-Westfalen und Kiel
    Breite Mehrheit fÃ¼r Olympiabewerbungen in Nordrhein-Westfalen und Kiel
    SPD-Gesundheitspolitiker plÃ¤diert fÃ¼r Reduzierung der Zahl der Krankenkassen
    SPD-Gesundheitspolitiker plÃ¤diert fÃ¼r Reduzierung der Zahl der Krankenkassen
    UmweltverbÃ¤nde fÃ¼hlen sich von Reiche ignoriert
    UmweltverbÃ¤nde fÃ¼hlen sich von Reiche ignoriert

    Top Meldungen

    Connemann warnt vor Scheitern der EntlastungsprÃ¤mie
    Connemann warnt vor Scheitern der EntlastungsprÃ¤mie

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) fordert mehr FlexibilitÃ¤t bei der von der Koalition geplanten EntlastungsprÃ¤mie von 1.000 Euro und

    Mehr
    SPD-Gesundheitspolitiker plÃ¤diert fÃ¼r Reduzierung der Krankenkassen
    SPD-Gesundheitspolitiker plÃ¤diert fÃ¼r Reduzierung der Krankenkassen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Debatte um die Gesundheitsreform rÃ¼cken neben mÃ¶glichen Mehrbelastungen fÃ¼r Versicherte zunehmend strukturelle Fragen im

    Mehr
    Opposition erhÃ¶ht Druck auf Regierung wegen Kerosin-Krise
    Opposition erhÃ¶ht Druck auf Regierung wegen Kerosin-Krise

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts einer Warnung der Internationalen Energieagentur (IEA) vor einer mÃ¶glichen Kerosin-Knappheit in mehreren europÃ¤ischen LÃ¤ndern

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts