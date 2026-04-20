Iran lehnt Verhandlungen mit den USA ab - US-Armee greift iranischen Frachter an

Helikopter der US-Armee Ã¼ber der StraÃŸe von Hormus

Kurz vor dem Auslaufen der zweiwÃ¶chigen Waffenruhe im Iran-Krieg hat Teheran einer neuen Verhandlungsrunde mit den USA vorerst eine Absage erteilt. Es gebe 'derzeit keine PlÃ¤ne' zur Teilnahme an der nÃ¤chsten GesprÃ¤chsrunde, berichtete der Staatssender Irib.

Wenige Tage vor dem Auslaufen der zweiwÃ¶chigen Waffenruhe im Iran-Krieg hat Teheran einer neuen Verhandlungsrunde mit den USA vorerst eine Absage erteilt. "Es gibt derzeit keine PlÃ¤ne, an der nÃ¤chsten Runde der GesprÃ¤che zwischen dem Iran und den USA teilzunehmen", berichtete der staatliche TV-Sender Irib am Sonntag unter Berufung auf iranische Quellen.Â US-PrÃ¤sident Donald Trump erklÃ¤rte, die US-Armee habe einen iranischen Frachter im Golf von Oman beschossen und unter ihre Kontrolle gebracht. Teheran kÃ¼ndigte daraufhin Vergeltung an.



Trump hatte zuvor mitgeteilt, eine US-Delegation mit VizeprÃ¤sident JD Vance an der Spitze werde am Montag zu neuen Verhandlungen in Pakistan eintreffen.Â Die zweiwÃ¶chige Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran lÃ¤uft am Mittwoch aus.Â



WÃ¤hrend der Waffenruhe sollte unter Vermittlung Pakistans eine dauerhafte FriedenslÃ¶sung ausgehandelt werden. Die erste GesprÃ¤chsrunde vor einer Woche war allerdings ohne Ergebnis zu Ende gegangen.Â Trump kÃ¼ndigte am Sonntag an, dem Iran einen "vernÃ¼nftigen Deal" anzubieten. Falls Teheran dies aber ablehnen sollte, wÃ¼rden die USA "jedes Kraftwerk und jede BrÃ¼cke im Iran" zerstÃ¶ren.



Vor dem Auslaufen der Waffenruhe bemÃ¼hen sich die Vermittlerstaaten Pakistan, Ã„gypten und die TÃ¼rkei darum, eine dauerhafte FriedenslÃ¶sung zu finden. Die Anstrengungen wurden jedoch durch die angespannte Lage in der StraÃŸe von Hormus erschwert: Teheran hatte am Samstag seine Ã–ffnung der Meerenge nach nur einem Tag wieder rÃ¼ckgÃ¤ngig gemacht. Die iranische ArmeefÃ¼hrung begrÃ¼ndete dies mit der anhaltenden US-Blockade iranischer HÃ¤fen.



Trump teilte am Sonntag in seinem Onlinedienst Truth Social mit, dass die US-Marine auf den unter iranischer Flagge fahrenden und mit US-Sanktionen belegten Frachter "Touska" geschossen und das Schiff unter ihre Kontrolle gebracht habe. Das Schiff habe versucht, die von den USA errichtete Blockade iranischer HÃ¤fen in der StraÃŸe von Hormus zu umgehen.



Zuvor hatte der US-PrÃ¤sident Teheran bereits vorgeworfen, mit am Samstag erfolgten Angriffen den seit dem 8. April geltenden, zweiwÃ¶chigen Waffenstillstand verletzt zu haben. Die iranischen Angriffe richteten sich seinen Angaben zufolge gegen ein franzÃ¶sisches und ein britisches Schiff.



Die iranische Armee kÃ¼ndigte nach dem Beschuss der "Touska" Vergeltung an. "Die StreitkrÃ¤fte der Islamischen Republik Iran werden bald zurÃ¼ckschlagen und VergeltungsmaÃŸnahmen gegen diesen Akt bewaffneter Piraterie und gegen die amerikanische Armee ergreifen", erklÃ¤rte der Sprecher des iranischen Generalstabs am Montag im Onlinedienst Telegram. Er warf den USA vor, die bis Mittwoch geltende Feuerpause verletzt zu haben.



Die verschÃ¤rfte Spannung in der fÃ¼r den weltweiten Handel immens wichtigen Meerenge lieÃŸ die Ã–lpreise erneut in die HÃ¶he schnellen. Der Preis fÃ¼r ein Barrel (159 Liter) der US-Referenzsorte WTI stieg am Montag um 7,5 Prozent an, wÃ¤hrend der Preis fÃ¼r die Nordseesorte Brent um 6,5 Prozent zulegte.



Durch die StraÃŸe von Hormus verlÃ¤uft normalerweise ein FÃ¼nftel der weltweiten Ã–l- und FlÃ¼ssigerdgaslieferungen. Nach Beginn der US-israelischen Angriffe auf den Iran Ende Februar hatte Teheran die Meerenge weitestgehend fÃ¼r die internationale Schifffahrt gesperrt. Die Blockade hat weltweit die Preise fÃ¼r Ã–l und FlÃ¼ssiggas in die HÃ¶he getrieben.



Zu den Knackpunkten der Verhandlungen zwischen Washington und Teheran zÃ¤hlen neben der Ã–ffnung der StraÃŸe von Hormus die iranischen VorrÃ¤te an angereichertem Uran. Das Material ist sowohl fÃ¼r die Kernenergie als auch fÃ¼r Atomwaffen unverzichtbar. Westliche Staaten werfen Teheran seit Jahren vor, nach Atomwaffen zu streben. Teheran bestreitet dies und versichert, sein Atomprogramm lediglich zur zivilen Nutzung zu betreiben.Â