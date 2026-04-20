Politik

AfD treibt Aufbau einer europÃ¤ischen Stiftung voran

  • dts - 20. April 2026, 07:19 Uhr
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AfD-Logo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die AfD treibt den Aufbau einer europÃ¤ischen Stiftung voran. Wie der "Spiegel" berichtet, stehen der "Sovereignty Foundation" fÃ¼r das Jahr 2026 insgesamt 1,1 Millionen Euro an ZuschÃ¼ssen durch das EU-Parlament zu, 275.000 Euro wurden bereits ausgezahlt.

Die im vergangenen September registrierte SouverÃ¤nisten-Stiftung steht der EU-Partei Europa der SouverÃ¤nen Nationen (ESN) nahe, zu der sich die AfD 2024 etwa mit der polnischen Partei Nowa Nadzieja und der franzÃ¶sischen Reconquete zusammengetan hatte. PrÃ¤sident der Stiftung ist der AfD-Politiker Alexander Sell.

Laut Sell werden die EU-FÃ¶rdergelder derzeit dafÃ¼r genutzt, die Organisationsstrukturen der Stiftung aufzubauen. "Mit Konferenzen, Fellowships und Publikationen wollen wir den wissenschaftlichen und kulturellen Austausch mit Experten aus ganz Europa fÃ¶rdern", sagte Sell dem "Spiegel". "Zur FÃ¶rderung des wissenschaftlichen Nachwuchses" sei ein "studentischer Essaywettbewerb zu europÃ¤ischen Fragen" geplant.

In Deutschland kÃ¤mpft die AfD bislang vergebens darum, nach dem Vorbild anderer Parteien Geld fÃ¼r ihre Desiderius-Erasmus-Stiftung zu bekommen. GemÃ¤ÃŸ dem 2023 von Union, SPD, GrÃ¼nen und FDP beschlossenen Stiftungsfinanzierungsgesetz darf kein Geld an eine parteinahe Stiftung flieÃŸen, wenn eine "verfassungsfeindliche PrÃ¤gung der politischen GrundstrÃ¶mung" vorliegt. Eine entsprechende PrÃ¼fung durch das Bundesinnenministerium lÃ¤uft seit Monaten.

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