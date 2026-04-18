Politik

Gerst oder Maurer: Erster EuropÃ¤er auf dem Mond soll Deutscher sein

  • dts - 18. April 2026, 05:00 Uhr
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Matthias Maurer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesforschungsministerin Dorothee BÃ¤r (CSU) hat fÃ¼r Deutschland den Anspruch bekrÃ¤ftigt, den ersten europÃ¤ischen Astronauten zum Mond zu schicken.

"Uns ist es gelungen, dass der erste EuropÃ¤er, der zum Mond fliegen wird, ein Deutscher sein wird", sagte BÃ¤r zu "Politico". Offen sei, ob Alexander Gerst oder Matthias Maurer die Mission fliegen werde.

Sie verwies darauf, dass dies in Verhandlungen mit der EuropÃ¤ischen Weltraumorganisation ESA gegen AnsprÃ¼che aus NachbarlÃ¤ndern durchgesetzt worden sei. "Das war auch in Verhandlungen mit der ESA wirklich eine harte Arbeit, weil Frankreich und Italien auch Anspruch erhoben haben", sagte sie. Mit Blick auf den Zeitplan sagte BÃ¤r, derzeit erscheine 2028 realistisch.

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