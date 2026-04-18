Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesforschungsministerin Dorothee BÃ¤r (CSU) hat fÃ¼r Deutschland den Anspruch bekrÃ¤ftigt, den ersten europÃ¤ischen Astronauten zum Mond zu schicken.
"Uns ist es gelungen, dass der erste EuropÃ¤er, der zum Mond fliegen wird, ein Deutscher sein wird", sagte BÃ¤r zu "Politico". Offen sei, ob Alexander Gerst oder Matthias Maurer die Mission fliegen werde.
Sie verwies darauf, dass dies in Verhandlungen mit der EuropÃ¤ischen Weltraumorganisation ESA gegen AnsprÃ¼che aus NachbarlÃ¤ndern durchgesetzt worden sei. "Das war auch in Verhandlungen mit der ESA wirklich eine harte Arbeit, weil Frankreich und Italien auch Anspruch erhoben haben", sagte sie. Mit Blick auf den Zeitplan sagte BÃ¤r, derzeit erscheine 2028 realistisch.
Politik
Gerst oder Maurer: Erster EuropÃ¤er auf dem Mond soll Deutscher sein
- dts - 18. April 2026, 05:00 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesforschungsministerin Dorothee BÃ¤r (CSU) hat fÃ¼r Deutschland den Anspruch bekrÃ¤ftigt, den ersten europÃ¤ischen Astronauten zum Mond zu schicken.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag, Anton Hofreiter (GrÃ¼ne), bewertet die Niederlage des ungarischen MinisterprÃ¤sidenten ViktorMehr
BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die FDP-Europapolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann sieht den Machtwechsel in Ungarn als Signal an die ganze Welt. "Das ist nicht nur eineMehr
BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - EVP-Chef Manfred Weber (CSU) hat Ungarns OppositionsfÃ¼hrer PÃ©ter Magyar eigenen Angaben zufolge telefonisch zum Wahlsieg gratuliert. Die WahlMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn, Evelyn Palla, will den Preis fÃ¼r das Deutschlandticket nicht wieder auf 9 Euro reduzieren. "DasMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutsche Bahn will bis 2030 jedes Jahr vier Milliarden Euro in die Renovierung alter BahnhÃ¶fe investieren. "In den nÃ¤chsten fÃ¼nf JahrenMehr
KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) und die GrÃ¼nen haben Ãœberlegungen von Bund, LÃ¤ndern und kommunalen SpitzenverbÃ¤nden zu KÃ¼rzungen in derMehr