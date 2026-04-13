Strack-Zimmermann sieht Orban-Abwahl als "geopolitisches Zeichen"

PÃ©ter Magyar am 12.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

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BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die FDP-Europapolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann sieht den Machtwechsel in Ungarn als Signal an die ganze Welt.



"Das ist nicht nur eine innenpolitische ZÃ¤sur, sondern auch ein geopolitisches Zeichen: gegen autoritÃ¤re EinflÃ¼sse, gegen Putins Marionetten und Wahleinmischungen aus den USA, gegen die AushÃ¶hlung demokratischer Institutionen und gegen all jene, die Europa spalten wollen", sagte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europaparlament den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.



"Nach Jahren, in denen Viktor OrbÃ¡n sein Land politisch isoliert und europÃ¤ische Werte systematisch mit FÃ¼ÃŸen getreten und verraten hat, erÃ¶ffnet sich nun die Chance auf einen echten Neuanfang", so Strack-Zimmermann. Ungarn kÃ¶nne und mÃ¼sse wieder zu einem verlÃ¤sslichen Partner im Kreis der EuropÃ¤ischen Union werden, als konstruktive, gestaltende Kraft. "Die Hoffnung hierauf ist so groÃŸ wie berechtigt."



Der GrÃ¼nen-Abgeordnete Julian Joswig wertet den Wahlausgang als Wahlbeobachter in Ungarn ebenfalls als positives Signal fÃ¼r Europa und hofft auf eine stÃ¤rkere Zusammenarbeit in der EU. "Das Wahlergebnis in Ungarn ist ein deutliches Zeichen fÃ¼r Aufbruch, fÃ¼r die Demokratie, fÃ¼r Rechtsstaatlichkeit", sagte Joswig Politico.



Die hohe Wahlbeteiligung wertete er als entscheidend. Diese zeige, "dass gerade bei jungen Menschen sehr, sehr gut mobilisiert wurde", sagte Joswig. Die Opposition habe erstmals nach 16 Jahren eine reale Chance gehabt, Viktor OrbÃ¡n abzulÃ¶sen. Langfristig stellte Joswig auch institutionelle Reformen in Aussicht. "Am Ende sollten wir die aktuelle Vetoregelung erweitern", sagte er mit Blick auf das Einstimmigkeitsprinzip in der EU.

