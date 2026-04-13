Die Kosten rund um das Auto sind in den vergangenen Jahren Ã¼berdurchschnittlich stark gestiegen. Die Preise fÃ¼r Waren und Dienstleistungen rund ums Auto, die das Statistische Bundesamt als Kraftfahrer-Preisindex zusammenfasst, stiegen von 2020 bis 2025 um 31,2 Prozent, wie die Statistiker am Montag mitteilten. Der Anstieg der Verbraucherpreise insgesamt lag im selben Zeitraum bei nur 21,9 Prozent.
Besonders stark verteuerten sich demnach Kraftfahrzeugversicherungen (63,0 Prozent), Gebrauchtwagen (45,3 Prozent) und Fahrschulen (42,7 Prozent). Auch Kraftstoffe verteuerten sich deutlich - um 37,5 Prozent, wobei die jÃ¼ngsten Anstiege infolge des Krieges in Nahost noch nicht eingerechnet sind. Nur geringe Anstiege gab es hingegen bei den Mieten fÃ¼r Garagen und StellplÃ¤tze sowie bei der Kfz-Steuer.
Bei den Kosten fÃ¼r den Ã¶ffentlichen Nahverkehr dÃ¤mpft insbesondere das Deutschlandticket den Preisanstieg. Die regulÃ¤ren Ticketpreise fÃ¼r Bahnfahrten stiegen zwischen 2020 und 2025 um 20,1 Prozent. Bahnfahren im Fernverkehr verteuerten sich kaum. Zugleich sanken die Preise fÃ¼r kombinierte Tickets fÃ¼r Bus, Bahn und Ã„hnliches wegen der EinfÃ¼hrung des vergÃ¼nstigten Monatstickets um 18,0 Prozent.
Wirtschaft
Kosten rund ums Auto seit 2020 Ã¼berdurchschnittlich stark gestiegen
- AFP - 13. April 2026, 08:39 Uhr
Die Kosten rund um das Auto sind in den vergangenen Jahren Ã¼berdurchschnittlich stark gestiegen. Die Preise fÃ¼r Waren und Dienstleistungen rund ums Auto stiegen von 2020 bis 2025 um 31,2 Prozent, wie die Statistiker am Montag mitteilten.
Die Kosten rund um das Auto sind in den vergangenen Jahren Ã¼berdurchschnittlich stark gestiegen. Die Preise fÃ¼r Waren und Dienstleistungen rund ums Auto, die das Statistische Bundesamt als Kraftfahrer-Preisindex zusammenfasst, stiegen von 2020 bis 2025 um 31,2 Prozent, wie die Statistiker am Montag mitteilten. Der Anstieg der Verbraucherpreise insgesamt lag im selben Zeitraum bei nur 21,9 Prozent.
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