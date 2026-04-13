Wirtschaft

Bundesregierung fordert von EU weitere Lockerungen bei Verbrenner-Aus

  • AFP - 13. April 2026, 10:39 Uhr
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Friedrich Merz
Bild: AFP

Die Bundesregierung fordert zur UnterstÃ¼tzung der deutschen Automobilindustrie weitere Lockerungen des sogenannten Verbrenner-Aus. Deutschland gehe mit 'sehr guter Position geschlossen' in die Verhandlungen mit BrÃ¼ssel, sagte Bundeskanzler Merz (CDU).

Die Bundesregierung will sich in BrÃ¼ssel zur UnterstÃ¼tzung der deutschen Automobilindustrie fÃ¼r weitere Lockerungen des sogenannten Verbrenner-Aus einsetzen. Die Koalition sei sich einig, dass sie die "bisher fÃ¼r 2027 vorgesehene VerschÃ¤rfung der Flottenwerte bei hybriden Fahrzeugen ablehnen", sagte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Montag nach GesprÃ¤chen der Koalitionspartner am Wochenende. Es dÃ¼rfe "keine Abbruchkante fÃ¼r diese wichtigen Technologien geben".

Deutschland gehe mit "sehr guter Position geschlossen" in die Verhandlungen mit BrÃ¼ssel, sagte Merz weiter. Demnach einigten sich die Koalitionspartner auch darauf, dass Fahrzeuge, die mit "regenerativen Kraftstoffen" betrieben werden, als Nullemissionsfahrzeuge angerechnet werden kÃ¶nnten. Das soll laut einem Ergebnispapier "unverzÃ¼glich" geschehen.

Die KoalitionÃ¤re lehnen dem Dokument zufolge VergÃ¼nstigungen fÃ¼r kleine E-Autos ab und fordern eine flexible Auslegung der Regeln, um "Strafzahlungen fÃ¼r die deutsche Automobilindustrie zu vermeiden". Auch sprechen sie sich gegen den Vorschlag der EU-Kommission fÃ¼r Regeln fÃ¼r Unternehmensflotten aus.Â 

Derzeit sieht die EuropÃ¤ische Union ein faktisches Verbrenner-Aus fÃ¼r das Jahr 2035 vor. Die EU-Kommission schlug aber im Dezember vor, dieses Ziel abzuschwÃ¤chen und stattdessen eine 90-Prozent-Regel einzufÃ¼hren: Demnach sollen die Flotten der Hersteller von 2035 an 90 Prozent weniger Emissionen ausstoÃŸen als 2021. Vor allem der Union ging diese AbschwÃ¤chung aber nicht weit.

SPD-Chef und Vizekanzler Lars Klingbeil sagte dazu, es sei wichtig, "dass wir gemeinsam und geschlossen auftreten". Er sprach von einer "pragmatischen Linie": Die Zukunft der Automobilindustrie sei elektrisch, es brauche aber FlexibilitÃ¤t.

Mit scharfer Kritik an den Forderungen reagierte die Umweltorganisation T&E (Transport and Environment). "In der grÃ¶ÃŸten Ã–lkrise der Geschichte auf mehr Verbrenner zu setzen, zeigt die Kurzsichtigkeit der Regierung", erklÃ¤rte der GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer von T&E Deutschland, Sebastian Bock. Die Bundesregierung setze "weiter auf fossile Technologien, die den BÃ¼rgerinnen und BÃ¼rgern Geld aus der Tasche ziehen".

"Am Ende profitiert lediglich die Autoindustrie mit kurzfristigen Gewinnen auf Kosten ihrer langfristigen WettbewerbsfÃ¤higkeit", fuhr Bock fort. Deutschland sei heute schon der zweitgrÃ¶ÃŸte Hersteller von E-Autos, doch die Bundesregierung setze nicht auf diese StÃ¤rke. "Jeder Cent, der heute noch in Verbrenner flieÃŸt, vergrÃ¶ÃŸert den RÃ¼ckstand auf China."

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