Rechtspopulistin Le Pen kritisiert EU-Reaktion auf Orbans Abwahl

Marine Le Pen und Viktor Orban

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Nach der Wahlniederlage des rechtsnationalen ungarischen Regierungschefs Viktor Orban hat die franzÃ¶sische Rechtspopulistin Marine Len Pen die positive Reaktion der EU-Kommission kritisiert. Die von der EU-Kommission ausgedrÃ¼ckte "Genugtuung" sollte die Ungarn "beunruhigen", schrieb Le Pen am Montag im Onlinedienst X. Orban habe 16 Jahre lang "mit Mut und Entschlossenheit die Freiheit und SouverÃ¤nitÃ¤t Ungarns verteidigt", erklÃ¤rte Le Pen, die Ende MÃ¤rz nach Ungarn gereist war, um ihren VerbÃ¼ndeten zu unterstÃ¼tzen.



Ungarn habe sich auf demokratische Weise zum Machtwechsel entschieden, "trotz der grotesken Diktatur-VorwÃ¼rfe" gegen Orbans Regierung, betonte die Fraktionschefin der rechtspopulistischen Partei Rassemblement National (RN). RN-Parteichef Jordan Bardella hatte bereits am Vorabend den scheidenden ungarischen MinisterprÃ¤sidenten Orban als "groÃŸen Patrioten" bezeichnet. Â



EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen hatte kurz nach Bekanntwerden des Wahlsiegs des pro-europÃ¤ischen Oppositionspolitikers Peter Magyar ihrer Erleichterung kundgetan. "Ungarn hat Europa gewÃ¤hlt", schrieb sie im Onlinedienst X. Der Kreml-Chef Wladimir Putin und US-PrÃ¤sident Donald Trump nahestehende Orban hatte hÃ¤ufig Entscheidungen der EU blockiert, zuletzt die Auszahlung eines Milliardenkredits an die Ukraine. Auch der franzÃ¶sische RN hatte im EU-Parlament gegen diesen Kredit gestimmt. "Das kÃ¶nnen wir uns nicht leisten", sagte der RN-Abgeordnete Jean-Philippe Tanguy dem Sender France Inter. Er zeigte sich mit Blick auf den Machtwechsel in Ungarn gelassen. Das Programm des Wahlsiegers Magyar sei "90 Prozent deckungsgleich mit dem von Orban", betonte er.Â



Nach AuszÃ¤hlung fast aller Stimmen erreichte die konservative Tisza-Partei des Konservativen Magyar die Zweidrittelmehrheit. Sie kommt auf 138 von 199 Mandaten im Parlament. Orbans Fidesz-Partei kam lediglich auf 55 Parlamentssitze. Orban hatte seine Niederlage eingerÃ¤umt und Magyar zum Wahlsieg gratuliert.Â