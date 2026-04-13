Rechtspopulistin Le Pen kritisiert EU-Reaktion auf Orbans Abwahl

Nach der Wahlniederlage des rechtsnationalen ungarischen Regierungschefs Viktor Orban hat die franzÃ¶sische Rechtspopulistin Marine Len Pen die positive Reaktion der EU-Kommission kritisiert. Die von der EU-Kommission ausgedrÃ¼ckte "Genugtuung" sollte die Ungarn "beunruhigen", schrieb Le Pen am Montag im Onlinedienst X. Orban habe 16 Jahre lang "mit Mut und Entschlossenheit die Freiheit und SouverÃ¤nitÃ¤t Ungarns verteidigt", erklÃ¤rte Le Pen, die Ende MÃ¤rz nach Ungarn gereist war, um ihren VerbÃ¼ndeten zu unterstÃ¼tzen.
Ungarn habe sich auf demokratische Weise zum Machtwechsel entschieden, "trotz der grotesken Diktatur-VorwÃ¼rfe" gegen Orbans Regierung, betonte die Fraktionschefin der rechtspopulistischen Partei Rassemblement National (RN). RN-Parteichef Jordan Bardella hatte bereits am Vorabend den scheidenden ungarischen MinisterprÃ¤sidenten Orban als "groÃŸen Patrioten" bezeichnet. Â
EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen hatte kurz nach Bekanntwerden des Wahlsiegs des pro-europÃ¤ischen Oppositionspolitikers Peter Magyar ihrer Erleichterung kundgetan. "Ungarn hat Europa gewÃ¤hlt", schrieb sie im Onlinedienst X. Der Kreml-Chef Wladimir Putin und US-PrÃ¤sident Donald Trump nahestehende Orban hatte hÃ¤ufig Entscheidungen der EU blockiert, zuletzt die Auszahlung eines Milliardenkredits an die Ukraine. Auch der franzÃ¶sische RN hatte im EU-Parlament gegen diesen Kredit gestimmt. "Das kÃ¶nnen wir uns nicht leisten", sagte der RN-Abgeordnete Jean-Philippe Tanguy dem Sender France Inter. Er zeigte sich mit Blick auf den Machtwechsel in Ungarn gelassen. Das Programm des Wahlsiegers Magyar sei "90 Prozent deckungsgleich mit dem von Orban", betonte er.Â
Nach AuszÃ¤hlung fast aller Stimmen erreichte die konservative Tisza-Partei des Konservativen Magyar die Zweidrittelmehrheit. Sie kommt auf 138 von 199 Mandaten im Parlament. Orbans Fidesz-Partei kam lediglich auf 55 Parlamentssitze. Orban hatte seine Niederlage eingerÃ¤umt und Magyar zum Wahlsieg gratuliert.Â
Politik
Rechtspopulistin Le Pen kritisiert EU-Reaktion auf Orbans Abwahl
- AFP - 13. April 2026, 11:37 Uhr
.
Nach der Wahlniederlage des rechtsnationalen ungarischen Regierungschefs Viktor Orban hat die franzÃ¶sische Rechtspopulistin Marine Len Pen die positive Reaktion der EU-Kommission kritisiert. Die von der EU-Kommission ausgedrÃ¼ckte "Genugtuung" sollte die Ungarn "beunruhigen", schrieb Le Pen am Montag im Onlinedienst X. Orban habe 16 Jahre lang "mit Mut und Entschlossenheit die Freiheit und SouverÃ¤nitÃ¤t Ungarns verteidigt", erklÃ¤rte Le Pen, die Ende MÃ¤rz nach Ungarn gereist war, um ihren VerbÃ¼ndeten zu unterstÃ¼tzen.
Weitere Meldungen
Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer hat die KoalitionsbeschlÃ¼sse zur zweimonatigen Senkung der MineralÃ¶lsteuer scharf kritisiert. "Eine Senkung des Preises fÃ¼r alle durchMehr
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sieht im Wahlsieg von OppositionsfÃ¼hrer Peter Magyar in Ungarn ein Signal von internationaler Bedeutung. "Der Rechtspopulismus hat gestern inMehr
CSU-Chef Markus SÃ¶der hat die BeschlÃ¼sse der Koalitionsspitzen zu Entlastungen der BÃ¼rger bei den Spritpreisen, zu einer Steuerreform oder Reform der Krankenversicherung alsMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Tankstellenverband hÃ¤lt die MaÃŸnahme der Koalition, durch eine Senkung der MineralÃ¶lsteuer den Preis fÃ¼r Diesel und Benzin fÃ¼r zweiMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Spitzen von CDU, CSU und SPD haben sich beim Koalitionsausschuss am Wochenende auf ein "Energiesofortprogramm" geeinigt. Die unmittelbareMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Autofahren ist zuletzt im Schnitt deutlich teurer geworden, was vor allem auf die gestiegenen Kraftstoffpreise zurÃ¼ckzufÃ¼hren ist. DieMehr