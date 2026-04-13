PrÃ¤sidentenwahl in Peru: Stichwahl zwischen zwei rechten Kandidaten wahrscheinlich

Fujimori auf dem Weg zur Stimmabgabe am Sonntag

Nach der PrÃ¤sidentenwahl in Peru am Sonntag zeichnet sich eine Stichwahl zwischen der rechtspopulistischen Kandidatin Keiko Fujimori und dem Rechtsextremen Rafael 'Porky' LÃ³pez Aliaga ab.

Nach der PrÃ¤sidentenwahl in Peru am Sonntag zeichnet sich eine Stichwahl zwischen der rechtspopulistischen Kandidatin Keiko Fujimori und dem Rechtsextremen Rafael "Porky" LÃ³pez Aliaga ab. Erste offizielle Ergebnisse vom Montagmorgen (Ortszeit) sehen Fujimori bei 17 Prozent und LÃ³pez Aliaga bei 16 Prozent der WÃ¤hlerstimmen. Drittplatzierter wurde mit rund 13 Prozent demnach der frÃ¼here Kulturminister Jorge Nieto. Die Stichwahl wÃ¼rde am 7. Juni stattfinden.Â



Vor ihren AnhÃ¤ngern sprach Fujimori in der Nacht von einem "sehr positiven Zeichen". "Der Feind ist die Linke", fÃ¼gte die 50-JÃ¤hrige hinzu. Fujimori ist die Tochter des frÃ¼heren PrÃ¤sidenten Alberto Fujimori, der nach dem Ende seiner zehnjÃ¤hrigen Amtszeit im Jahr 2000 unter anderem wegen Korruption zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden war. Sie war zum vierten Mal angetreten, gilt als UnterstÃ¼tzerin von US-PrÃ¤sident Donald Trump und hat im Wahlkampf angekÃ¼ndigt, US-Investoren nach Peru zu holen und AuslÃ¤nder auszuweisen.



LÃ³pez Aliaga sprach von "schwerem Wahlbetrug" und rief seine AnhÃ¤nger auf, auf die StraÃŸe zu gehen. Der 65-JÃ¤hrige hatte im Wahlkampf versprochen, "Jagd" auf venezolanische Migranten zu machen. Der frÃ¼here BÃ¼rgermeister der Hauptstadt Lima vergleicht sich gerne mit der Figur "Schweinchen Dick" (engl. Porky Pig) aus der Comic-Serie Looney Tunes.



UnregelmÃ¤ÃŸigkeiten bei der Stimmabgabe hatten dazu gefÃ¼hrt, dass die Wahllokale eine Stunde lÃ¤nger als vorgesehen geÃ¶ffnet blieben. Einige Wahllokale sollten zudem am Montag erneut Ã¶ffnen, um den WÃ¤hlern die Stimmabgabe zu ermÃ¶glichen, die aufgrund eines "logistischen Problems" am Sonntag nicht hatten abstimmen kÃ¶nnen.Â



Rund hundert Wahllokale mussten aufgrund fehlender Unterlagen am Wahltag ganz geschlossen bleiben. Wegen der Probleme hatte die Staatsanwaltschaft das Hauptquartier der WahlbehÃ¶rde und die RÃ¤ume eines privaten Subunternehmers durchsucht, dem vorgeworfen wurde, die Materialien nicht rechtzeitig geliefert zu haben. Insgesamt konnten der Wahlkommission zufolge mehr als 60.000 BÃ¼rger ihre Stimme nicht abgeben. Die fehlenden Stimmen machen aber nur einen Bruchteil der Gesamtzahl aus.



Die Politikverdrossenheit in Peru ist groÃŸ. Fast alle PrÃ¤sidenten der vergangenen Jahre wurden der Korruption oder GeldwÃ¤sche verdÃ¤chtigt oder sitzen deshalb in Haft. In Umfragen geben mehr als 90 Prozent der Peruaner an, kein oder wenig Vertrauen in die Politik zu haben.



Mehr als 27 Millionen Peruanerinnen und Peruaner waren am Sonntag aufgerufen, einen von 35 Kandidaten fÃ¼r das PrÃ¤sidentenamt auszuwÃ¤hlen - eine Rekordzahl fÃ¼r das sÃ¼damerikanische Land, das seit vielen Jahren in einer Wirtschafts- und Sicherheitskrise steckt. Beherrschendes Thema im Wahlkampf war die Sicherheitslage. Die Zahl der Gewalttaten hatte sich in den vergangenen Jahren stark erhÃ¶ht. In vielen Regionen haben kriminelle Banden die Kontrolle Ã¼bernommen, MordanschlÃ¤ge sind an der Tagesordnung.