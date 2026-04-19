Trump: US-Delegation am Montag zu Iran-Verhandlungen in Pakistan

Polizist am 18. April vor Plakaten in Islamabad

Kurz vor dem Auslaufen der Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran wird eine US-Delegation zu weiteren Verhandlungen am Montag in Pakistan sein. Wie US-PrÃ¤sident Trump bei Truth Social weiter erklÃ¤rte, wÃ¼rde er dem Iran einen 'vernÃ¼nftigen Deal' anbieten.

Kurz vor dem Auslaufen der Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran wird eine US-Delegation zu weiteren Verhandlungen am Montag in Pakistan sein. Wie US-PrÃ¤sident Donald Trump am Sonntag auf seiner Onlineplattform Truth Social weiter erklÃ¤rte, wÃ¼rde er dem Iran einen "vernÃ¼nftigen Deal" anbieten. Falls Teheran dies ablehne, wÃ¼rden die USA "jedes Kraftwerk und jede BrÃ¼cke im Iran" zerstÃ¶ren. "No More Mr. Nice Guy (auf Deutsch: Schluss mit dem netten Kerl)", fÃ¼gte Trump hinzu.



Die Kraftwerke und BrÃ¼cken wÃ¼rden "schnell und mÃ¼helos zerstÃ¶rt werden", schrieb Trump weiter. Wenn Teheran "den Deal nicht akzeptiert, wird es mir eine Ehre sein, das zu tun, was getan werden muss". Zudem warf er Teheran vor, mit den Angriffen vom Samstag in der fÃ¼r den Welthandel immens wichtigen StraÃŸe von Hormus gegen die zweiwÃ¶chige Waffenruhe verstoÃŸen zu haben.



Das iranische AuÃŸenministerium erklÃ¤rte seinerseits am Sonntag, die US-Blockade iranischer HÃ¤fen sei ein VerstoÃŸ gegen die Waffenruhe und sei zudem "eine rechtswidrige und kriminelle" Handlung. Ãœberdies komme das "gezielte VerhÃ¤ngen kollektiver Strafen gegen die iranische BevÃ¶lkerung einem Kriegsverbrechen und einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit gleich", erklÃ¤rte Irans AuÃŸenamtssprecher Esmail Bakaei.



Die zwischen den USA und dem Iran vereinbarte zweiwÃ¶chige Waffenruhe lÃ¤uft am Mittwoch aus. Islamabad hatte bei der Vermittlung zwischen den Kriegsparteien eine SchlÃ¼sselrolle gespielt.



Zudem hatte Pakistan bereits die erste GesprÃ¤chsrunde zwischen Washington und Teheran fÃ¼r ein Friedensabkommen ausgerichtet. Es war das ranghÃ¶chste Treffen zwischen dem Iran und den USA seit der Islamischen Revolution 1979 - das iranische Team wurde vom ParlamentsprÃ¤sidenten Mohammed Bagher Ghalibaf angefÃ¼hrt, fÃ¼r die USA verhandelte VizeprÃ¤sident JD Vance. Die erste Verhandlungsrunde ging jedoch vor rund einer Woche ohne Ergebnis zu Ende.Â



Vor dem Auslaufen der Waffenruhe bemÃ¼hen sich die Vermittlerstaaten Pakistan, Ã„gypten und die TÃ¼rkei darum, eine dauerhafte FriedenslÃ¶sung zu finden. Die Anstrengungen wurden allerdings durch die erneute iranische Sperrung der StraÃŸe von Hormus erschwert: Teheran hatte am Samstag seine Ã–ffnung der Meerenge nach nur einem Tag wieder rÃ¼ckgÃ¤ngig gemacht. Die iranische ArmeefÃ¼hrung begrÃ¼ndete dies mit der anhaltenden US-Blockade iranischer HÃ¤fen.Â



Zu den Knackpunkten der Verhandlungen zÃ¤hlen auch die iranischen VorrÃ¤te an angereichertem Uran. Westliche Staaten werfen Teheran seit Jahren vor, nach Atomwaffen zu streben. Teheran bestreitet dies und versichert, sein Atomprogramm lediglich zur zivilen Nutzung zu betreiben.