Kassen begrÃ¼ÃŸen Koalitionsbeschluss zu Reform der Krankenversicherung

Blutdruckmessen im Krankenhaus

Die gesetzlichen Krankenkassen haben die ReformplÃ¤ne der Regierungskoalition begrÃ¼ÃŸt. Es sei 'ein wichtiges und starkes Signal', dass die schwarz-rote Koalition den Ausgabenanstieg kÃ¼nftig an die Entwicklung der Einnahmen koppeln wolle.

Die Krankenkassen haben die PlÃ¤ne der Regierungskoalition zur Reform der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) begrÃ¼ÃŸt. Es sei "ein wichtiges und starkes Signal", dass die schwarz-rote Koalition den Ausgabenanstieg kÃ¼nftig an die Entwicklung der Einnahmen koppeln wolle, erklÃ¤rte der Vorstandsvorsitzender des GKV-Spitzenverbandes, Oliver Blatt, am Montag. Dies mache "berechtigte Hoffnung auf kÃ¼nftig anhaltend stabile KrankenkassenbeitrÃ¤ge". "Uferlose Ausgabensteigerungen" mÃ¼ssten ein Ende haben.



Dass das Bundeskabinett bereits Ende April einen Gesetzentwurf beschlieÃŸen wolle, stimme "optimistisch, dass die notwendigen Reformen jetzt auch zÃ¼gig kommen", erklÃ¤rte Blatt. Wichtig sei, dass das angekÃ¼ndigte Reformpaket "tiefergehende, strukturelle VerÃ¤nderungen" Ã¼ber das Jahr 2027 hinaus in den Blick nehme, damit das Kassensystem dauerhaft stabil bleibe.



Auch die Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes, Carola Reimann, begrÃ¼ÃŸte, dass die Bundesregierung schnell ein Gesetz vorlegen will. "Gut ist auch, dass dafÃ¼r die VorschlÃ¤ge der Finanzkommission Gesundheit als Grundlage dienen und dass die einnahmenorientierte Ausgabenpolitik als Leitprinzip gelten soll", erklÃ¤rte sie. "Wir brauchen ein mÃ¶glichst umfangreiches Paket von MaÃŸnahmen, um die BeitragssÃ¤tze stabil zu halten."



CDU, CSU und SPD hatten am Montag erklÃ¤rt, sie wollten am 29. April einen Gesetzesentwurf fÃ¼r die Reform der gesetzlichen Krankenversicherung im Kabinett verabschieden. Das Gesetzgebungsverfahren solle dann "vor Beginn der parlamentarischen Sommerpause" abgeschlossen werden.



Im Beschlusspapier der Koalitionspartner wurde auf deutlich steigende Defizite in der gesetzlichen Krankenversicherung in den kommenden Jahren verwiesen. Demnach wÃ¼rde die DeckungslÃ¼cke im nÃ¤chsten Jahr rund 15 Milliarden Euro betragen. 2028 wÃ¤ren es bereits 22 Milliarden Euro, 2029 rund 32 Milliarden Euro. Dies werde dann "bis 2030 auf rund 40 Milliarden Euro anwachsen".



"Wie im Koalitionsvertrag vereinbart, wollen wir die Ausgabendynamik eindÃ¤mmen und die BeitragssÃ¤tze nachhaltig stabilisieren", heiÃŸt es in dem Beschlusspapier. Dabei mÃ¼ssten sich "die Ausgaben an den Einnahmen ausrichten". Klar sei auch, dass "alle Beteiligten und Leistungsbereiche einen Beitrag leisten".



Die Reform soll demnach "auf Grundlage der Empfehlungen der Finanzkommission Gesundheit" erfolgen. Diese hatte Ende MÃ¤rz 66 Empfehlungen vorgelegt, deren Umsetzung die Gesundheitskosten allein im kommenden Jahr um 42 Milliarden Euro sinken lassen kÃ¶nnten - eine Summe, die zumindest vor den 2030er Jahren deutlich Ã¼ber dem erwarteten Fehlbetrag liegt.



Zu den VorschlÃ¤gen gehÃ¶ren etwa hÃ¶here Zuzahlungen fÃ¼r Medikamente, ein Ende der beitragsfreien Mitversicherung fÃ¼r Ehepartner sowie SteueraufschlÃ¤ge auf Tabak, Alkohol und zuckerhaltige GetrÃ¤nke. Das grÃ¶ÃŸte Einsparpotenzial sieht die Expertenkommission dabei nicht bei Einschnitten in der Versorgung der Versicherten, sondern bei den LeistungstrÃ¤gern selbst - also bei Arztpraxen, KrankenhÃ¤usern und Herstellern. Die Kommission schlÃ¤gt vor, dass die VergÃ¼tungen nur noch so schnell steigen dÃ¼rfen wie die Einnahmen der Kassen.