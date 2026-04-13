Konjunkturelle Entwicklung verliert spÃ¼rbar an Dynamik

Autoproduktion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach EinschÃ¤tzung der Bundesregierung hat die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland im ersten Quartal vor dem Hintergrund des Konflikts im Nahen Osten spÃ¼rbar an Dynamik verloren. WÃ¤hrend Stimmungsindikatoren im Unternehmenssektor und zum Teil auch bei Verbrauchern zu Jahresbeginn zunÃ¤chst eine leichte Aufhellung zeigten, hÃ¤tten sich diese mit Beginn des Iran-Kriegs deutlich eingetrÃ¼bt, heiÃŸt es im am Montag verÃ¶ffentlichten Monatsbericht des Bundeswirtschaftsministeriums fÃ¼r April.



Die Industrie habe sich zuletzt schwach entwickelt und auch der Bau habe witterungsbedingt deutliche EinbuÃŸen aufgewiesen. ZusÃ¤tzlich belasteten LieferengpÃ¤sse und steigende Energie- und Rohstoffpreise die Unternehmen. Konsumnahe Bereiche litten unter steigenden Preisen, schwacher Nachfrage und Unsicherheiten. Die weitere wirtschaftliche Entwicklung hÃ¤nge wesentlich von einer LÃ¶sung des Konflikts im Nahen Osten ab, so das Ministerium. Doch auch dann dÃ¼rften hohe Energiepreise, Lieferprobleme und wirtschaftliche Belastungen noch lÃ¤nger anhalten.



Die Industriekonjunktur schwÃ¤chte sich Ã¼ber die Wintermonate spÃ¼rbar ab. Die AuftragseingÃ¤nge konnten ihren AufwÃ¤rtstrend nach einem deutlichen DÃ¤mpfer zu Jahresbeginn im Februar zwar fortsetzen, jedoch entwickelte sich die Industrieproduktion zuletzt leicht rÃ¼cklÃ¤ufig. FrÃ¼hindikatoren deuteten auf eine EintrÃ¼bung der Industriekonjunktur im zweiten Quartal hin. Die preisbereinigten UmsÃ¤tze im Einzelhandel sanken im Februar um 0,5 Prozent gegenÃ¼ber dem Vormonat, wÃ¤hrend die Pkw-Neuzulassungen durch Privatpersonen im MÃ¤rz im Vormonatsvergleich um 5,2 Prozent stiegen.

