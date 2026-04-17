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Bande soll 500 illegale ProstitutionsstÃ¤tten betrieben haben - Anklage in Hessen

  • AFP - 17. April 2026, 11:38 Uhr
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Darstellung der Justitia
Bild: AFP

Weil sie mehr als 500 illegale ProstitutionsstÃ¤tten in gemieteten Appartements und Hotelzimmern betrieben haben sollen, hat die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main Anklage gegen fÃ¼nf Menschen erhoben.

Weil sie mehr als 500 illegale ProstitutionsstÃ¤tten in gemieteten Appartements und Hotelzimmern betrieben haben sollen, hat die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main Anklage gegen fÃ¼nf Menschen erhoben. Zwei von ihnen wird zudem Steuerhinterziehung in HÃ¶he von fast drei Millionen Euro vorgeworfen, wie die BehÃ¶rde am Freitag mitteilte. Drei der fÃ¼nf befinden sich in Untersuchungshaft.

Ein 43-JÃ¤hriger und eine 35-JÃ¤hrige sollen Ã¼ber drei Jahre an mehr als 500 verschiedenen Orte in Deutschland Appartements und Hotelzimmer zur Prostitution angemietet haben. DafÃ¼r sollen sie Chinesinnen ohne gÃ¼ltigen Aufenthaltstitel als Prostituierte eingesetzt haben. FÃ¼r die Abwicklung der Buchungen sollen die beiden Angeschuldigten auf ein professionelles Netz von Telefonisten in China zurÃ¼ckgegriffen haben.

Beide hÃ¤tten alle wesentlichen unternehmerischen Entscheidungen getroffen. WÃ¤hrend der 43-JÃ¤hrige zusÃ¤tzlich fÃ¼r die Kundenwerbung zustÃ¤ndig gewesen sei, habe die 35-JÃ¤hrige zusÃ¤tzlich die TagesumsÃ¤tze abgeholt. Einem 22-JÃ¤hrigen wirft die Generalstaatsanwaltschaft vor, fÃ¼r die Bande als Fahrer gearbeitet zu haben.

Eine 42-JÃ¤hrige soll ihr Massagestudio fÃ¼r Prostitution zur VerfÃ¼gung gestellt haben. Zu den Angeschuldigten gehÃ¶rt auch eine 46-JÃ¤hrige, die als Verwalterin des Betriebs gearbeitet haben soll. Insgesamt sollen knapp drei Millionen Euro an Steuern hinterzogen worden sein. Den Gesamtsozialversicherungsschaden bezifferte die Generalstaatsanwaltschaft auf fast dreieinhalb Millionen Euro.

Im Mai wurden in diesem Zusammenhang 40 Objekte in ganz Deutschland durchsucht. Ãœber die Zulassung der Anklage muss das Landgericht Darmstadt entscheiden.

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