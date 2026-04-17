Myanmars Ex-PrÃ¤sident Win Myint im Zuge von Amnestie-Regelung freigelassen

Die FÃ¼hrung in Myanmar hat den frÃ¼hen Staatschef Win Myint begnadigt und auf freien FuÃŸ gesetzt. "Der PrÃ¤sident hat Win Myint begnadigt," erklÃ¤rte das BÃ¼ro des vor einer Woche vereidigten Staatschefs Min Aung Hlaing am Freitag.Â
Ein Sprecher von Win Myints verbotener Partei teilte der Nachrichtenagentur AFP mit, er habe den frÃ¼heren PrÃ¤sidenten nach seiner Freilassung im Haus von dessen Tochter in der Hauptstadt Naypyidaw besucht. Der 74-JÃ¤hrige sei "bei guter Gesundheit".
Win Myint hatte das PrÃ¤sidentenamt 2018 Ã¼bernommen. WÃ¤hrend er als Staatschef eher reprÃ¤sentative Aufgaben wahrnahm, leitete FriedensnobelpreistrÃ¤gerin Aung San Suu Kyi die Regierung. Beide wurden im Zuge eines MilitÃ¤rputsches im Jahr 2021 inhaftiert, ihre Partei Nationale Liga fÃ¼r Demokratie (NLD) wurde verboten. Suu Kyi verbÃ¼ÃŸt weiterhin eine Haftstrafe.Â
Neben Win Myint wurden am Freitag im Zuge einer Amnestieregelung anlÃ¤sslich des Thingyan-Neujahrsfests weitere Inhaftierte freigelassen, darunter auch die preisgekrÃ¶nte Filmemacherin Shin Daewe, die 2024 zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden war. "Ich hatte GlÃ¼ck, aber meine Freunde bleiben weinend in Haft zurÃ¼ck. Auch wenn ich zu meiner Familie zurÃ¼ckkehre, habe ich TrÃ¤nen in den Augen", sagte sie.Â
Die Begnadigungen erfolgten durch PrÃ¤sident Min Aung Hlaing, der das Land fÃ¼nf Jahre lang als MilitÃ¤rchef regiert hatte. In der vergangenen Woche hatte ihn das Parlament zum PrÃ¤sidenten gewÃ¤hlt. Im Zuge der Neuordnung waren bereits einige restriktive MaÃŸnahmen der Junta abgeschafft worden.Â Min Aung Hlaings BÃ¼ro zufolge betrifft die Amnestie mehr als 4300 Gefangene. Daneben sollen alle Haftstrafen unter 40 Jahren um ein Sechstel verkÃ¼rzt werden.
DarÃ¼ber hinaus hob die FÃ¼hrung am Freitag alle in dem Land verhÃ¤ngten Todesurteile auf. "Die Strafen der zum Tode Verurteilten werden in lebenslange Haftstrafen umgewandelt", lieÃŸ Ming Aung Hlaing mitteilen. Namen von Betroffenen wurden zunÃ¤chst nicht genannt.Â
Die Junta hatte nach jahrzehntelanger Unterbrechung die Hinrichtungen in dem Land nach dem Putsch wieder aufgenommen. Menschenrechtsorganisationen zufolge ging sie dabei insbesondere gegen Dissidenten vor. UN-Angaben zufolge wurden 2022 mehr als 130 Menschen hingerichtet.Â
Der MilitÃ¤rputsch hatte einen BÃ¼rgerkrieg ausgelÃ¶st, der bis heute andauert.Â Nach fast fÃ¼nf Jahren MilitÃ¤rherrschaft hatte die Junta im Dezember und Januar eine Parlamentswahl abhalten lassen und diese als RÃ¼ckkehr zur Demokratie dargestellt.
Demokratie-Aktivisten sehen in der Neuordnung jedoch den wenig Ã¼berzeugenden Versuch, der MilitÃ¤rherrschaft einen demokratischen und zivilen Anstrich zu verleihen.
Brennpunkte
Myanmars Ex-PrÃ¤sident Win Myint im Zuge von Amnestie-Regelung freigelassen
- AFP - 17. April 2026, 11:54 Uhr
Die FÃ¼hrung in Myanmar hat den frÃ¼hen Staatschef Win Myint begnadigt und auf freien FuÃŸ gesetzt. DarÃ¼ber hinaus wurden alle in dem Land verhÃ¤ngten Todesurteile in lebenslange Haftstrafen umgewandelt.
Die FÃ¼hrung in Myanmar hat den frÃ¼hen Staatschef Win Myint begnadigt und auf freien FuÃŸ gesetzt. "Der PrÃ¤sident hat Win Myint begnadigt," erklÃ¤rte das BÃ¼ro des vor einer Woche vereidigten Staatschefs Min Aung Hlaing am Freitag.Â
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