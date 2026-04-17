Umfrage: Jeder vierte Mensch in Deutschland erlebte bereits digitale Gewalt

Mobiltelefon bei Konzert

Rund ein Viertel der Menschen in Deutschland ist nach eigenen Angaben schon digitaler Gewalt etwa durch Mobbing, beleidigende Nachrichten oder die Verbreitung echter oder gefÃ¤lschter intimer Bilder ausgesetzt gewesen. Das ergab eine Bitkom-Umfrage.

Jeder vierte Mensch in Deutschland ist nach eigenen Angaben schon digitaler Gewalt ausgesetzt gewesen - etwa durch Mobbing, beleidigende Nachrichten oder die Verbreitung intimer Bilder. Das ergab eine am Freitag vom Branchenverband Bitkom in Berlin verÃ¶ffentlichten Umfrage. 25 Prozent der Befragten erlebten entsprechende Vorkommnisse demnach bereits selbst.



Laut Umfrage waren 18 Prozent damit nach eigenen Angaben einmalig oder selten konfrontiert, fÃ¼nf Prozent gelegentlich sowie zwei Prozent hÃ¤ufig. Insgesamt sinkt die Betroffenheit mit dem Alter deutlich. WÃ¤hrend unter den 16- bis 29-JÃ¤hrigen 43 Prozent von entsprechenden Erfahrungen berichten, sind es bei den Ãœber-65-JÃ¤hrigen acht Prozent.



Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) stellte am Freitag einen Gesetzentwurf vor, der LÃ¼cken im Strafrecht schlieÃŸen und Opfern mehr MÃ¶glichkeiten geben soll, sich zur Wehr zu setzen. Das Gesetz richtet sich gegen pornografische Deepfakes - also gefÃ¤lschte Bildaufnahmen, die mit kÃ¼nstlicher Intelligenz erstellt werden. Es nimmt aber auch eine ganze Reihe weiterer Erscheinungsformen von Netzgewalt ins Visier.



Vorgesehen ist die EinfÃ¼hrung mehrerer neuer StraftatbestÃ¤nde: Die Herstellung und Verbreitung von sexualisierten Deepfakes soll ebenso im Strafgesetzbuch erfasst werden wie die Verbreitung sonstiger - nicht sexualbezogener - Deepfakes, die PersÃ¶nlichkeitsrechte verletzen.



"Das neue Gesetz ist ein wichtiger Fortschritt im Kampf gegen digitale Gewalt", erklÃ¤rte Bitkom-HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Bernhard Rohleder am Freitag. "Entscheidend ist jetzt, dass digitale Gewalt schnell gestoppt und konsequent verfolgt wird â€“ und dass es fÃ¼r die Betroffenen leichter wird, sich dagegen zu wehren." Politik, Plattformen und Strafverfolgung mÃ¼ssten dabei gemeinsam agieren, fÃ¼gte der Verbandsvertreter hinzu.



Bitkom lieÃŸ 1004 Menschen im Alter ab 16 Jahren zu Erfahrungen mit digitaler Gewalt befragen. Laut Verband ist die Umfrage reprÃ¤sentativ.