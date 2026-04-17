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"UnertrÃ¤glich heiÃŸ": Japans Wetteramt schafft neue Kategorie fÃ¼r Hitzetage

  • AFP - 17. April 2026, 12:02 Uhr
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Japan Ã¤chzt unter zunehmenden Hitzetagen
Bild: AFP

'UnertrÃ¤glich heiÃŸ': Angesichts immer hÃ¶herer Rekordtemperaturen hat Japans Wetteramt eine neue Kategorie eingefÃ¼hrt. Temperaturen von 40 Grad Celsius und mehr werden kÃ¼nftig als 'kokusho-bi' (unertrÃ¤glich heiÃŸ) angekÃ¼ndigt.

"UnertrÃ¤glich heiÃŸ": Angesichts immer neuer Rekordtemperaturen hat Japans Wetteramt eine neue Kategorie eingefÃ¼hrt. Temperaturen von 40 Grad Celsius und mehr wÃ¼rden kÃ¼nftig als "kokusho-bi" (unertrÃ¤glich heiÃŸ) angekÃ¼ndigt, teilte die nationale WetterbehÃ¶rde am Freitag mit. Damit solle "deutlicher und effektiver zur Wachsamkeit bei extrem hohen Temperaturen aufgerufen" werden.

FÃ¼r die Bezeichnung der neuen Kategorie hatte das Wetteramt eine Ã¶ffentliche Befragung vorgenommen und Antworten von 478.000 Menschen gesammelt. Deutlich vorn lag dabei "unertrÃ¤glich heiÃŸ". Diese Bezeichnung siegte vor anderen VorschlÃ¤gen wie "Tag zum Zuhausebleiben" oder auch "Sauna-Tag".

Japan erlebte 2025 den heiÃŸesten Sommer seit Beginn der Aufzeichnungen. Die neu eingefÃ¼hrte Kategorie soll den immer Ã¶fter auftretenden Tagen mit mehr als 40 Grad Celsius gerecht werden. Bisher gab es "Sommertag" ab 25 Grad Celsius, "Mittsommertag" ab 30 Grad sowie "Tag extremer Hitze" ab 35 Grad. Und ab sofort gelten Tage ab 40 Grad als "unertrÃ¤glich heiÃŸ".

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