Fall Haenel: Freiheitsstrafe fÃ¼r franzÃ¶sischen Filmemacher Ruggia

Christophe Ruggia erscheint zum Urteilsspruch

Wegen sexueller NÃ¶tigung der damals minderjÃ¤hrigen Schauspielerin AdÃ¨le Haenel ist der franzÃ¶sische Regisseur Christophe Ruggia zu einer fÃ¼nfjÃ¤hrigen Freiheitsstrafe verurteilt worden.

Wegen sexueller NÃ¶tigung der damals minderjÃ¤hrigen Schauspielerin AdÃ¨le Haenel ist der franzÃ¶sische Regisseur Christophe Ruggia zu einer fÃ¼nfjÃ¤hrigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Drei davon werden zur BewÃ¤hrung ausgesetzt, die Ã¼brigen zwei soll der Filmemacher mit einer elektronischen FuÃŸfessel verbÃ¼ÃŸen, wie die Berufungsrichter am Freitag in Paris entschieden.Â



Ruggia wurde fÃ¼r schuldig befunden, sich zwischen 2001 und 2004 an Haenel vergangen zu haben, als diese zwischen 12 und 15 Jahre alt war. Der 24 Jahre Ã¤ltere Regisseur lud die Schauspielerin nach den Dreharbeiten fÃ¼r den Film "Kleine Teufel", in dem er ihr ihre erste Rolle gegeben hatte, regelmÃ¤ÃŸig zu sich nach Hause ein.Â



Haenel sei noch vor der PubertÃ¤t in diese "Beziehungsfalle" geraten, urteilten die Richter. Sie habe sich "dem psychischen Druck nicht entziehen kÃ¶nnen". Die Strafe des Berufungsgerichts fiel um ein Jahr auf BewÃ¤hrung mehr aus als in der ersten Instanz.Â



"Es war ein sehr belastendes Verfahren. Ich denke an alle Kinder, die Opfer sexuellen Missbrauchs geworden sind", sagte Haenel nach der UrteilsverkÃ¼ndung. Sie wolle allen Betroffenen sagen, dass sie nicht allein seien.Â



Ruggia lehnten einen Kommentar ab. Der Regisseur hatte bis zuletzt die VorwÃ¼rfe zurÃ¼ckgewiesen. Bei den nachmittÃ¤glichen Treffen habe er Haenel lediglich Kultur vermitteln wollen. "Ich habe mehr als 5000 DVDs und viele BÃ¼cher, wir haben Ã¼ber BÃ¼cher, Filme, Reisen gesprochen", erklÃ¤rte er vor Gericht.Â



Haenel beschrieb vor Gericht, wie sie in dieser Zeit zahlreiche Samstagnachmittage bei Ruggia verbrachte, um mit ihm zusammen Filme anzusehen. Bei diesen Treffen habe er sie immer wieder bedrÃ¤ngt, ungefragt gekÃ¼sst und unter ihrer Kleidung begrapscht.Â



Haenel hatte die VorwÃ¼rfe gegen Ruggia 2019 Ã¶ffentlich gemacht und war damit zu einer Vorreiterin der MeToo-Bewegung in Frankreich geworden, die sich gegen Missbrauch im FilmgeschÃ¤ft richtet. Ein Jahr spÃ¤ter erregte Haenel Aufsehen, als sie bei einer Preisverleihung demonstrativ den Saal verlieÃŸ, um gegen eine Auszeichnung des mit MissbrauchsvorwÃ¼rfen konfrontierten Filmemachers Roman Polanski zu protestieren.Â



Haenel war mit Filmen wie "Die unerschÃ¼tterliche Liebe der Suzanne" und "PortrÃ¤t einer jungen Frau in Flammen" bekannt geworden. Sie wurde zwei Mal mit dem franzÃ¶sischen Filmpreis CÃ©sar ausgezeichnet. In den vergangenen Jahren hat sie sich aus dem FilmgeschÃ¤ft zurÃ¼ckgezogen.Â