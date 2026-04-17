Hubig will Gesetz gegen digitale Gewalt noch 2026 verabschieden

Stefanie Hubig am 17.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) drÃ¤ngt auf eine schnelle Umsetzung des geplanten Gesetzes gegen digitale Gewalt. Ziel sei es, den Gesetzentwurf "mÃ¶glichst noch in diesem Jahr" zu verabschieden, sagte die SPD-Politikerin am Freitag den Sendern RTL und ntv.



Die zuletzt intensiv gefÃ¼hrte Ã¶ffentliche Debatte - unter anderem ausgelÃ¶st durch verÃ¶ffentlichte VorwÃ¼rfe im Fall Collin Fernandes - habe den Prozess selbst nicht beschleunigt, so die Ministerin. An dem Entwurf werde bereits seit Beginn der Legislaturperiode gearbeitet. Gleichwohl begrÃ¼ÃŸte Hubig die gestiegene Aufmerksamkeit: Es sei wichtig, dass Gewalt im Netz und insbesondere Gewalt gegen Frauen stÃ¤rker in den Fokus rÃ¼cke. "Diese Gesellschaft braucht diese Diskussion", so Hubig.



Ein zentraler Punkt des Vorhabens ist die Strafbarkeit sogenannter sexualisierter Deepfakes - und zwar bereits bei deren Herstellung. Hubig begrÃ¼ndete dies mit erheblichen Folgen fÃ¼r Betroffene: Diese wÃ¼rden "herabgewÃ¼rdigt" und "gedemÃ¼tigt" und litten hÃ¤ufig unter gesundheitlichen sowie sozialen Konsequenzen. Zugleich sei die technische Erstellung solcher Inhalte inzwischen "innerhalb von Sekunden" mÃ¶glich. "Und das fÃ¼hrt bei uns dazu, dass wir gesagt haben, wir mÃ¼ssen damit wirksam umgehen kÃ¶nnen. Und deshalb kann auch das Herstellen kÃ¼nftig nicht einfach straflos gemacht werden", so Hubig.



Die Ministerin sagte, dass auch bei einer VerschÃ¤rfung des Strafrechts rechtsstaatliche Prinzipien gewahrt blieben. Die bestehenden HÃ¼rden fÃ¼r Ermittlungen - etwa beim Anfangsverdacht - wÃ¼rden nicht abgesenkt. "Daran Ã¤ndern wir nichts", so Hubig.



Der Gesetzentwurf geht am Freitag in die VerbÃ¤nde- und LÃ¤nderanhÃ¶rung. Ã„nderungen seien im weiteren Verfahren mÃ¶glich, so Hubig. Sie zeigte sich jedoch optimistisch, dass eine breite politische UnterstÃ¼tzung bestehe und das Gesetz in seinen GrundzÃ¼gen Bestand haben werde.

