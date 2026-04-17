Wirtschaft

IWF kritisiert deutschen Tankrabatt

  • dts - 17. April 2026, 14:55 Uhr
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Tankstelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Washington (dts Nachrichtenagentur) - Der Internationale WÃ¤hrungsfonds (IWF) hat den in Deutschland geplanten Tankrabatt kritisiert.

"Solche MaÃŸnahmen sind problematisch", sagte IWF-Europadirektor Alfred Kammer dem "Handelsblatt". "Sie verzerren Preissignale und schwÃ¤chen Anreize zum Energiesparen." Zudem seien sie nicht zielgerichtet. "Von allgemeinen Steuersenkungen profitieren vor allem Haushalte mit hÃ¶herem Einkommen, die mehr Energie verbrauchen. Das ist weder effizient noch gerecht", sagte Kammer.

Der IWF-Experte begrÃ¼ÃŸte die Lockerung der Schuldenbremse in Deutschland und das 500 Milliarden Euro groÃŸe SondervermÃ¶gen. "Diese Mittel sind gut eingesetzt, wenn sie tatsÃ¤chlich in die Infrastruktur flieÃŸen und so das Wachstumspotenzial erhÃ¶hen", sagte Kammer. Er warnte allerdings die Bundesregierung davor, die Milliarden fÃ¼r andere Dinge einzusetzen. "Wenn die Mittel fÃ¼r konsumtive Ausgaben zweckentfremdet werden, wÃ¤re das sehr problematisch."

Zudem mahnte der Leiter der Europaabteilung beim IWF an, dass zusÃ¤tzliche Investitionen alleine nicht ausreichen. "Ohne strukturelle Reformen bleibt das Potenzialwachstum zu gering", sagte Kammer. Deutschland brauche insbesondere einen Abbau von BÃ¼rokratie, schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie Effizienzsteigerungen im Gesundheitswesen. Zudem sei es wichtig, das Arbeitsangebot zu erhÃ¶hen. "Insbesondere die Erwerbsbeteiligung von Frauen kÃ¶nnte durch bessere Kinderbetreuung und eine Abschaffung des Ehegattensplittings gesteigert werden", sagte Kammer.

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