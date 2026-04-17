43-JÃ¤hriger stirbt in Schleswig-Holstein bei Arbeiten in Brunnenschacht

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Notarzt bei Ãœbung

Ein 43-JÃ¤hriger ist in Schleswig-Holstein bei Arbeiten in einem Brunnenschacht tÃ¶dlich verletzt worden. Bei Wartungsarbeiten in Tensfeld zersprang aus unklarer Ursache ein DruckbehÃ¤lter, wie die Polizei in Bad Segeberg mitteilte.