Ein 43-JÃ¤hriger ist in Schleswig-Holstein bei Arbeiten in einem Brunnenschacht tÃ¶dlich verletzt worden. Bei Wartungsarbeiten in Tensfeld zersprang aus unklarer Ursache ein DruckbehÃ¤lter, wie die Polizei in Bad Segeberg am Freitag mitteilte.Â
Der 43-JÃ¤hrige wurde durch umherfliegende Teile tÃ¶dlich am Kopf getroffen. Er erlag seinen Verletzungen noch vor Ort. Hinweise auf ein Fremdverschulden gab es nicht.
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43-JÃ¤hriger stirbt in Schleswig-Holstein bei Arbeiten in Brunnenschacht
- AFP - 17. April 2026, 14:38 Uhr
Ein 43-JÃ¤hriger ist in Schleswig-Holstein bei Arbeiten in einem Brunnenschacht tÃ¶dlich verletzt worden. Bei Wartungsarbeiten in Tensfeld zersprang aus unklarer Ursache ein DruckbehÃ¤lter, wie die Polizei in Bad Segeberg mitteilte.
Ein 43-JÃ¤hriger ist in Schleswig-Holstein bei Arbeiten in einem Brunnenschacht tÃ¶dlich verletzt worden. Bei Wartungsarbeiten in Tensfeld zersprang aus unklarer Ursache ein DruckbehÃ¤lter, wie die Polizei in Bad Segeberg am Freitag mitteilte.Â
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