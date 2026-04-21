23-jÃ¤hriger Syrer in Berlin wegen Anschlagplanung angeklagt

Darstellung der Justitia

Wegen der mutmaÃŸlichen Planung eines Anschlags in Berlin hat die Generalstaatsanwaltschaft in der Bundeshauptstadt Anklage gegen einen 23-jÃ¤hrigen Syrer erhoben. Er habe mÃ¶glichst viele JÃ¼dinnen und Juden sowie anschlieÃŸend sich selbst tÃ¶ten wollen.

Wegen der mutmaÃŸlichen Planung eines Anschlags in Berlin hat die Generalstaatsanwaltschaft in der Bundeshauptstadt Anklage gegen einen 23-jÃ¤hrigen Syrer erhoben. Er soll spÃ¤testens im MÃ¤rz 2025 den Entschluss gefasst haben, mit einem Messer mÃ¶glichst viele JÃ¼dinnen und Juden sowie "UnglÃ¤ubige" und anschlieÃŸend sich selbst mit einem SprengstoffgÃ¼rtel zu tÃ¶ten, wie die AnklagebehÃ¶rde am Dienstag mitteilte.



In sozialen Medien soll sich der Syrer Ã¼ber das MÃ¤rtyrertum und den sogenannten Dschihad informiert haben. AuÃŸerdem kaufte er online ein Messer und diverse GegenstÃ¤nde, die vermutlich dem Bau einer "Spreng- und Brandvorrichtung" dienten, wie die Generalstaatsanwaltschaft erklÃ¤rten. Damit soll er bereits experimentiert haben.



AuÃŸerdem soll er im MÃ¤rz und Oktober 2025 im Internet Videos verÃ¶ffentlicht haben, die mit sogenannten Naschids der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat unterlegt waren. Dabei handelt es sich laut Anklage um Lieder und Hymnen, die zur Emotionalisierung und politischen Mobilisierung eingesetzt werden.



Der 23-JÃ¤hrige reiste laut Generalstaatsanwaltschaft im Dezember 2023 erstmals nach Deutschland ein. Im September 2024 wurde ihm subsidiÃ¤rer Schutz zuerkannt, der im Januar 2026 durch das Bundesamt fÃ¼r Migration und FlÃ¼chtlinge widerrufen wurde.



Am 1. November 2025 wurde der Angeschuldigte festgenommen. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Er ist wegen der Vorbereitung einer terroristischen Straftat, wegen Terrorismusfinanzierung und wegen des Verbreitens von Propagandamitteln terroristischer Organisationen angeklagt.