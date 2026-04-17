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Expertin: US-Vorgehen in StraÃŸe von Hormus verletzt VÃ¶lkerrecht

  • dts - 17. April 2026, 11:58 Uhr
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WeiÃŸes Haus (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Kiel (dts Nachrichtenagentur) - Die von den USA betriebene Seeblockade in der StraÃŸe von Hormus ist nach EinschÃ¤tzung der VÃ¶lkerrechtlerin Nele Matz-LÃ¼ck "klar vÃ¶lkerrechtswidrig", wenn sie Ã¼ber militÃ¤rische Ziele hinaus auch neutrale Schifffahrt trifft. Eine Blockade stehe zudem im Widerspruch zu der zuletzt vereinbarten Waffenruhe mit dem Iran und kÃ¤me faktisch einer Wiederaufnahme der Kriegshandlungen gleich, sagte Matz-LÃ¼ck dem "Handelsblatt".

Zwar kÃ¶nne eine auf iranische HÃ¤fen bezogene Blockade im Rahmen des Kriegsrechts grundsÃ¤tzlich zulÃ¤ssig sein, sie mÃ¼sse jedoch verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig bleiben und dÃ¼rfe etwa humanitÃ¤re Lieferungen nicht behindern. MaÃŸnahmen wie das Stoppen von Schiffen, die GebÃ¼hren an den Iran gezahlt haben, seien hingegen "klar vÃ¶lkerrechtswidrig" und nicht vom Seekriegsrecht gedeckt, sagte Matz-LÃ¼ck.

Insgesamt bewertet die Expertin das Vorgehen der USA als politisch riskant und rechtlich fragwÃ¼rdig. Es deute auf eine Abkehr von den Prinzipien der freien Schifffahrt hin und kÃ¶nne andere Staaten zu Ã¤hnlichen MaÃŸnahmen verleiten, was das Fundament der internationalen Seerechtsordnung gefÃ¤hrde. Scharfe Kritik Ã¤uÃŸerte die Expertin auch an der US-Rhetorik. Begriffe wie "Ã¶konomischer Terrorismus", die von US-VizeprÃ¤sident J.D. Vance verwendet wurden, seien rechtlich nicht definiert und Ausdruck "imperialer Machtrhetorik", sagte sie dem "Handelsblatt". Dies unterstreiche eine Abkehr von vÃ¶lkerrechtlichen MaÃŸstÃ¤ben hin zu machtgetriebenem Handeln.

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