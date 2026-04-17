Bundestag schafft rechtliche Grundlage fÃ¼r E-AutoprÃ¤mie

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RÃ¼ckwirkend zum Jahresbeginn sollen Verbraucherinnen und Verbraucher die E-AutofÃ¶rderung der Bundesregierung beantragen kÃ¶nnen - voraussichtlich ab Mai. DafÃ¼r hat der Bundestag die rechtliche Grundlage beschlossen.

RÃ¼ckwirkend zum Jahresbeginn sollen Verbraucherinnen und Verbraucher die E-AutofÃ¶rderung der Bundesregierung beantragen kÃ¶nnen - voraussichtlich ab Mai. DafÃ¼r hat der Bundestag am Freitag mit dem "Gesetz zur FÃ¶rderung klimaneutraler MobilitÃ¤t" die rechtliche Grundlage beschlossen. Je nach Automodell und Einkommen kann die PrÃ¤mie 1500 bis 6000 Euro betragen. Â



Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) hatte die PrÃ¤mie fÃ¼r Privathaushalte mit einem zu versteuerndenÂ JahreseinkommenÂ von hÃ¶chstens 80.000 Euro im Januar vorgestellt. Autos mit rein elektrischem Antrieb kÃ¶nnen nach Ministeriumsangaben mit mindestens 3000 Euro gefÃ¶rdert werden. FÃ¼r den Kauf von Plug-in-Hybriden und Elektroautos mit sogenanntem Range-Extendern, bei denen ein kleiner Verbrenner-Motor die Batterie aufladen kann, soll es 1500 Euro Basis-FÃ¶rderung geben.Â



Damit Familien extra unterstÃ¼tzt werden, erhÃ¶ht sich die FÃ¶rdersumme pro Kind um 500 Euro auf weitere maximal 1000 Euro, teilte das Bundesumweltministerium mit. Zudem sollen Haushalte mit weniger als 60.000 Euro beziehungsweise 45.000 Euro Jahreseinkommen jeweils noch einmal mehr Geld bekommen.



Die Abgeordneten stimmten fÃ¼r das als Teil eines Gesetzentwurfs Ã¼ber die Umsetzung einer EU-Richtlinie Ã¼ber VerbraucherkreditvertrÃ¤ge. Der Gesetzentwurf wurde mit den Stimmen von Union und SPD gegen die Stimmen von GrÃ¼nen, Linken und AfD verabschiedet.



Eine KaufprÃ¤mie fÃ¼r Elektroautos gab es schon einmal: Der sogenannte Umweltbonus fÃ¼r Privatleute und Unternehmen war 2016 eingefÃ¼hrt und Ende 2023 von der Ampel-Koalition abrupt gestrichen worden. Hintergrund war damals das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass der Haushalt verfassungswidrig war; die Ampel musste daher Milliarden einsparen.Â Das Aus der KaufprÃ¤mie sorgte 2024 fÃ¼r einen Einbruch bei den Neuzulassungen von Elektroautos.Â