Wirtschaft

Umweltminister Schneider lehnt Nutzung von Atomenergie in Deutschland ab

  • AFP - 23. April 2026, 02:36 Uhr
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Bundesumweltminister Schneider im MÃ¤rz in Berlin
Bild: AFP

Vor dem Hintergrund des 40. Jahrestags der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl am 26. April hat Umweltminister Carsten Schneider (SPD) den Atomausstieg verteidigt und sÃ¤mtliche Konzepte fÃ¼r eine Nutzung der Atomenergie in Deutschland verworfen.

Vor dem Hintergrund des 40. Jahrestags der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl am 26. April hat Umweltminister Carsten Schneider (SPD) den Atomausstieg verteidigt und sÃ¤mtliche Konzepte fÃ¼r eine Nutzung der Atomenergie in Deutschland verworfen. Er wÃ¼rde die Entscheidung fÃ¼r den Ausstieg wieder treffen, sagte er den Zeitungen der Mediengruppe Bayern (Donnerstagsausgaben). "Die vor drei Jahren abgeschalteten drei Reaktoren wieder ans Netz zu nehmen, ist eine politische Geisterdebatte."

Die Betreiber der Reaktoren wollten eine erneute Inbetriebnahme selbst nicht und "treiben den RÃ¼ckbau energisch voran", sagte Schneider. "Neue Atomkraftwerke wÃ¼rde ich auch keinesfalls empfehlen." Sie seien extrem teuer, brauchten Jahrzehnte bis zur Fertigstellung und "helfen uns bei aktuellen Energieproblemen nicht". Von der Planung bis zur Inbetriebnahme vergingen rund 25 Jahre, erklÃ¤rte Schneider. "Atomkraft lÃ¶st kein einziges Energieproblem kurzfristig." Der Ausbau erneuerbarer Energien sei hingegen gÃ¼nstiger, schneller und sicherer. Atomkraft sie keine nachhaltige LÃ¶sung, sondern eine ScheinlÃ¶sung, erklÃ¤rte der Minister.

Den von der CSU geforderten Investitionen in kleine modulare Reaktoren erteilte Schneider eine Absage. Das sei derzeit vor allem Theorie. "Es gibt kaum Anlagen im realen Betrieb, keine Serienfertigung und weder belastbare wirtschaftliche Modelle noch vertrauenswÃ¼rdige Hinweise, dass diese sogenannten SMR die blumigen Versprechen der Industrie erfÃ¼llen kÃ¶nnten", sagte Schneider. Zudem blieben die Risiken bestehen, gerade auch mit Blick auf Sicherheitsfragen oder mÃ¶gliche Angriffe. "Ich halte das fÃ¼r eine Illusion", sagte der Minister. "Technisch ist es mehr alter Wein in neuen SchlÃ¤uchen und in Summe machen sie sogar mehr Probleme als groÃŸe Anlagen."Â 

Schneider widersprach Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), die erklÃ¤rt hatte, Erneuerbare kÃ¶nnten erst ein FÃ¼nftel des Energiebedarfs decken. Die Rechnung fÃ¼hre in die Irre, da Reiche sich auf den PrimÃ¤renergiebedarf beziehe. Dieser umfasse die gesamte Energie, "inklusive der gewaltigen Umwandlungsverluste, die nur dadurch entstehen, dass wir die ineffizienten EnergietrÃ¤ger Kohle und Ã–l einsetzen statt auf deutlich effizientere elektrische LÃ¶sungen zu setzen", sagte Schneider. "Bei der Stromerzeugung sind wir schon deutlich weiter", betonte er. "Wir liegen derzeit bei gut 55 Prozent erneuerbaren Energien im Strombereich und wollen bis 2030 auf rund 80 Prozent kommen." Das sei die Basis fÃ¼r eine stÃ¤rkere Elektrifizierung im Verkehr und bei der WÃ¤rmeversorgung. "Insofern sind die Erneuerbaren stÃ¤rker als die Kollegin meint", sagte der Minister.

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