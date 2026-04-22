Wirtschaft

ADAC: Dieselpreis im Wochenvergleich nochmals stark gesunken

  • AFP - 22. April 2026, 15:52 Uhr
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ZapfsÃ¤ulen an einer Tankstelle
Bild: AFP

Der Preis fÃ¼r Diesel an den deutschen Tankstellen ist im Wochenvergleich weiter krÃ¤ftig gesunken. Ein Liter des Kraftstoffs koste aktuell im bundesweiten Durchschnitt 2,129 Euro und damit 15,7 Cent weniger als vor einer Woche.

Der Preis fÃ¼r Diesel an den deutschen Tankstellen ist im Wochenvergleich weiter krÃ¤ftig gesunken. Ein Liter des Kraftstoffs koste aktuell im bundesweiten Durchschnitt 2,129 Euro und damit 15,7 Cent weniger als vor einer Woche, teilte der ADAC am Mittwoch mit. Benzin verbilligte sich demnach um 4,8 Cent auf 2,059 Euro pro Liter. Der Autofahrerclub sieht aber weiteres "Potenzial fÃ¼r Preissenkungen".

Der RohÃ¶lpreis als wichtigster Faktor bei Bewertung der Kraftstoffpreise liege mit rund 98 US-Dollar fÃ¼r die Sorte Brent zwar Ã¼ber dem Niveau der Vorwoche - vor dem Hintergrund des Ã–lpreises und des aktuellen Dollarkurses ist der Benzinpreis nach Ansicht des ADAC allerdings immer noch zu hoch und sollte stÃ¤rker sinken, als dies in den letzten Tagen der Fall war. So lag der Preis von Super E10 vor gut einem Monat niedriger, obwohl der Ã–lpreis hÃ¶her und das WechselkursverhÃ¤ltnis schlechter war, argumentierte der Verein.

Seit der EinfÃ¼hrung des so genannten Ã–sterreich-Modells ist der beste Zeitpunkt zum Tanken kurz vor 12.00 Uhr mittags, wie der ADAC empfahl. Bereits im Laufe des Morgens kÃ¶nnten Autofahrer schon unterhalb des Tagesdurchschnittswertes tanken. Dieser liegt allerdings auf einem hÃ¶heren Preisniveau als vor EinfÃ¼hrung des Ã–sterreich-Modells. Es war am 1. April eingefÃ¼hrt worden - Tankstellen dÃ¼rfen ihre Preise nur noch einmal am Tag anheben dÃ¼rfen, wÃ¤hrend PreisnachlÃ¤sse stets zulÃ¤ssig sind.

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