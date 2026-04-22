Politik

Regierung: 62.000 HÃ¤user und Wohnungen im Libanon bei Angriffen zerstÃ¶rt oder beschÃ¤digt

  • AFP - 22. April 2026, 17:14 Uhr
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ZerstÃ¶rtes GebÃ¤ude im SÃ¼dlibanon
Bild: AFP

Bei israelischen Angriffen im Libanon sind nach Angaben aus Beirut seit Anfang MÃ¤rz mehr als 62.000 HÃ¤user und Wohnungen zerstÃ¶rt oder beschÃ¤digt worden.

Bei israelischen Angriffen auf den Libanon sind offiziellen Regierungsangaben zufolge seit Anfang MÃ¤rz mehr als 62.000 HÃ¤user und Wohnungen zerstÃ¶rt oder beschÃ¤digt worden. "Innerhalb von knapp 45 Tagen gab es 21.700 zerstÃ¶rte und 40.500 beschÃ¤digte HÃ¤user und Wohnungen", sagte der Leiter des Nationalen Forschungszentrums (CNRS), Tschadi Abdallah, auf einer Pressekonferenz am Mittwoch in Beirut. Seinen Angaben zufolge wurden auch in den ersten drei Tagen der seit Freitag geltenden Waffenruhe noch "428 HÃ¤user und Wohnungen zerstÃ¶rt und 50 beschÃ¤digt".Â 

Der Libanon war Anfang MÃ¤rz in den Iran-Krieg hineingezogen worden. Damals feuerte die pro-iranische Hisbollah-Miliz als Reaktion auf die TÃ¶tung des obersten iranischen FÃ¼hrers Ayatollah Ali Chamenei Raketen auf Israel ab. In der Folge griff Israel zahlreiche Ziele im Libanon an und schickte Bodentruppen Ã¼ber die Grenze. Im Libanon wurden mehr als 2400 Menschen getÃ¶tet, mehr als eine Million Menschen mussten ihre HÃ¤user verlassen.

Trotz der seit Freitag geltenden zehntÃ¤gigen Waffenruhe hÃ¤lt die ZerstÃ¶rung von GebÃ¤uden durch die israelische Armee im SÃ¼dlibanon nach Angaben libanesischer BehÃ¶rden und Augenzeugen weiter an. Bei fÃ¼r Donnerstag geplanten Verhandlungen mit Israel in der US-Hauptstadt Washington will der Libanon nach Angaben aus Regierungskreisen eine VerlÃ¤ngerung der Waffenruhe um einen Monat fordern, sowie den "Stopp von Sprengungen und ZerstÃ¶rungen in den Gebieten, in denen Israel prÃ¤sent ist".

Israel und der Libanon unterhalten keine offiziellen diplomatischen Beziehungen und befinden sich formell seit 1948 im Kriegszustand. Vergangene Woche hatten erstmals seit mehr als drei Jahrzehnten diplomatische Vertreter der beiden NachbarlÃ¤nder in Washington direkte GesprÃ¤che gefÃ¼hrt. Das Treffen auf Botschafterebene endete ohne konkrete Ergebnisse. Nun soll am Donnerstag ebenfalls auf Botschafterebene in Washington erneut verhandelt werden.

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