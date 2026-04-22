Libanon will Waffenruhe mit Israel verlÃ¤ngern - Drei Tote nach israelischen Angriffen

ZerstÃ¶rtes Haus in Dorf Beit Lif im SÃ¼den des Libanon

Der Libanon will bei den bevorstehenden Verhandlungen mit Israel auf eine Fortsetzung der geltenden Waffenruhe um einen Monat dringen. Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron gab derweil den Tod eines zweiten franzÃ¶sischen Blauhelmsoldaten bekannt.Â

Der Libanon will bei den bevorstehenden Verhandlungen mit Israel auf eine Fortsetzung der geltenden Waffenruhe dringen. Beirut werde bei den GesprÃ¤chen am Donnerstag in Washington eine VerlÃ¤ngerung der Feuerpause um einen Monat fordern, sagte ein libanesischer Regierungsvertreter am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Gegen die Waffenruhe gibt es immer wieder VerstÃ¶ÃŸe - bei israelischen Luftangriffen wurden am Mittwoch drei Menschen getÃ¶tet. Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron gab zudem den Tod eines zweiten franzÃ¶sischen Blauhelmsoldaten nach einem Angriff im SÃ¼den des Libanon bekannt, er machte erneut die pro-iranische Hisbollah-Miliz verantwortlich.



Am vergangenen Freitag war eine zehntÃ¤gige Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon in Kraft getreten, die am Sonntag endet. Der libanesische Regierungsvertreter erklÃ¤rte gegenÃ¼ber AFP, Beirut werde in Washington neben einer einmonatigen VerlÃ¤ngerung der Waffenruhe zudem ihre "strikte Einhaltung" verlangen sowie "den Stopp von Sprengungen und ZerstÃ¶rungen in den Gebieten, in denen Israel prÃ¤sent ist".Â



Libanons PrÃ¤sident Joseph Aoun erklÃ¤rte am Mittwoch, es gebe Kontakte, um die Waffenruhe zu verlÃ¤ngern. Sein Land strebt demnach "eine vollstÃ¤ndige Einstellung der israelischen Angriffe und den RÃ¼ckzug Israels aus libanesischem Gebiet" an.Â



Die israelische Regierung will nach eigenen Angaben GesprÃ¤che Ã¼ber eine Entwaffnung der vom Iran finanzierten Hisbollah-Miliz und Ã¼ber friedliche Beziehungen zwischen den beiden NachbarlÃ¤ndern erreichen. Im Vorfeld der neuen GesprÃ¤che rief Israel die libanesische Regierung zur Zusammenarbeit beim Vorgehen gegen die Hisbollah auf.Â



Israels AuÃŸenminister Gideon Saar erklÃ¤rte am Mittwoch, Israel habe keine "ernsthaften Meinungsverschiedenheiten" mit dem Libanon.Â "Leider ist der Libanon ein gescheiterter Staat, ein Staat, der de facto unter iranischer Besatzung durch die Hisbollah steht", erklÃ¤rte Saar. Das grÃ¶ÃŸte Hindernis fÃ¼r Frieden und Normalisierung zwischen den beiden LÃ¤ndern sei die Hisbollah.



Die Feuerpause im Libanon war eine der Bedingungen des Iran fÃ¼r eine Wiederaufnahme der Verhandlungen mit den USA im Iran-Krieg. Dennoch greifen die Hisbollah und Israel einander immer wieder an.



Bei israelischen Luftangriffen in der Ã¶stlichen Region Bekaa im Libanon wurde am Mittwoch laut libanesischen Staatsmedien ein Mensch getÃ¶tet. Zwei weitere Menschen wurden demnach im SÃ¼den des Landes getÃ¶tet, den Israel derzeit besetzt hÃ¤lt.



Israel und der Libanon unterhalten keine offiziellen diplomatischen Beziehungen und befinden sich formell seit 1948 im Kriegszustand. Vergangene Woche hatten erstmals seit mehr als drei Jahrzehnten diplomatische Vertreter der beiden NachbarlÃ¤nder in Washington direkte GesprÃ¤che gefÃ¼hrt. Das Treffen auf Botschafterebene endete ohne konkrete Ergebnisse. Nun soll am Donnerstag ebenfalls auf Botschafterebene in Washington erneut verhandelt werden.



Die schiitische Hisbollah lehnt sowohl die Waffenruhe als auch die direkten GesprÃ¤che zwischen dem Libanon und Israel ab. Die vom Iran unterstÃ¼tzte Miliz, deren erklÃ¤rtes Ziel die Vernichtung Israels ist, hatte am Dienstag erklÃ¤rt, Raketen und Drohnen auf Ziele im Norden Israels abgefeuert zu haben. Sie begrÃ¼ndete dies mit "eklatanten" israelischen VerstÃ¶ÃŸen gegen die Feuerpause. Die israelische Armee attackierte daraufhin nach eigenen Angaben Standorte von Hisbollah-Raketenabschussrampen.Â



Frankreichs PrÃ¤sident Macron teilte derweil mit, dass ein bei einem Angriff auf franzÃ¶sische Blauhelmsoldaten verletzter Soldat am Mittwochmorgen seinen schweren Verletzungen erlegen sei. Ein franzÃ¶sischer Soldat war bereits am Samstag bei dem Angriff getÃ¶tet worden. Macron machte am Mittwoch erneut die Hisbollah fÃ¼r den Angriff verantwortlich, die eine Verantwortung fÃ¼r die Attacke von sich gewiesen hatte.



Der Libanon war Anfang MÃ¤rz in den Iran-Krieg hineingezogen worden. Damals feuerte die Hisbollah als Reaktion auf die TÃ¶tung des obersten iranischen FÃ¼hrers Ayatollah Ali Chamenei Raketen auf Israel ab. In der Folge griff Israel zahlreiche Ziele im Libanon an und schickte Bodentruppen Ã¼ber die Grenze.



Im Libanon wurden seit Beginn der erneuten Eskalation mehr als 2400 Menschen getÃ¶tet, mehr als eine Million Menschen mussten ihre HÃ¤user verlassen. Libanesischen Regierungsangaben zufolge wurden bei den israelischen Angriffen auf den Libanon seit Anfang MÃ¤rz mehr als 50.000 HÃ¤user und Wohnungen zerstÃ¶rt oder beschÃ¤digt.