Politik

Umfrage sieht CDU ein Jahr vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen klar vorn

  • AFP - 22. April 2026, 21:48 Uhr
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Landtag in DÃ¼sseldorf
Bild: AFP

Rund ein Jahr vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen liegt die regierende CDU von MinisterprÃ¤sident Hendrik WÃ¼st laut einer Umfrage mit groÃŸen Abstand vor allen anderen Parteien. In der Erhebung kommen die Christdemokraten auf 32 Prozent.

Rund ein Jahr vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen liegt die regierende CDU von MinisterprÃ¤sident Hendrik WÃ¼st laut einer Umfrage mit groÃŸen Abstand vor allen anderen Parteien. In der am Mittwoch verÃ¶ffentlichten Erhebung des Instituts Forsa fÃ¼r 38 Tageszeitungen in dem Bundesland kommen die Christdemokraten auf 32 Prozent. Die mitregierenden GrÃ¼nen liegen hinter der AfD, die 20 Prozent erreicht, mit 17 Prozent auf Platz drei.

Die SPD wird bei 14 Prozent verortet. Als fÃ¼nfte Partei kann die Linke mit sechs Prozent auf einen Einzug in den DÃ¼sseldorfer Landtag hoffen. Die FDP wÃ¼rde mit drei Prozent hingegen aus dem Landesparlament ausscheiden.

Mehrheiten gÃ¤be es damit fÃ¼r eine Fortsetzung des schwarz-grÃ¼nen BÃ¼ndnisses sowie fÃ¼r eine Koalition aus CDU und SPD. Befragt wurden vom 7. bis zum 14. April 1531 Wahlberechtigte in Nordrhein-Westfalen. GewÃ¤hlt wird am 25. April 2027.

Die Landtagswahl von 2022 gewann die CDU mit 35,7 Prozent vor der SPD mit 26,7 Prozent. Die GrÃ¼nen erreichten damals 18,2 Prozent. In den Landtag zogen auÃŸerdem die FDP mit 5,9 Prozent und die AfD mit 5,4 Prozent ein.

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