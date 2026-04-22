Rund ein Jahr vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen liegt die regierende CDU von MinisterprÃ¤sident Hendrik WÃ¼st laut einer Umfrage mit groÃŸen Abstand vor allen anderen Parteien. In der am Mittwoch verÃ¶ffentlichten Erhebung des Instituts Forsa fÃ¼r 38 Tageszeitungen in dem Bundesland kommen die Christdemokraten auf 32 Prozent. Die mitregierenden GrÃ¼nen liegen hinter der AfD, die 20 Prozent erreicht, mit 17 Prozent auf Platz drei.
Die SPD wird bei 14 Prozent verortet. Als fÃ¼nfte Partei kann die Linke mit sechs Prozent auf einen Einzug in den DÃ¼sseldorfer Landtag hoffen. Die FDP wÃ¼rde mit drei Prozent hingegen aus dem Landesparlament ausscheiden.
Mehrheiten gÃ¤be es damit fÃ¼r eine Fortsetzung des schwarz-grÃ¼nen BÃ¼ndnisses sowie fÃ¼r eine Koalition aus CDU und SPD. Befragt wurden vom 7. bis zum 14. April 1531 Wahlberechtigte in Nordrhein-Westfalen. GewÃ¤hlt wird am 25. April 2027.
Die Landtagswahl von 2022 gewann die CDU mit 35,7 Prozent vor der SPD mit 26,7 Prozent. Die GrÃ¼nen erreichten damals 18,2 Prozent. In den Landtag zogen auÃŸerdem die FDP mit 5,9 Prozent und die AfD mit 5,4 Prozent ein.
Politik
Umfrage sieht CDU ein Jahr vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen klar vorn
- AFP - 22. April 2026, 21:48 Uhr
Rund ein Jahr vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen liegt die regierende CDU von MinisterprÃ¤sident Hendrik WÃ¼st laut einer Umfrage mit groÃŸen Abstand vor allen anderen Parteien. In der Erhebung kommen die Christdemokraten auf 32 Prozent.
Rund ein Jahr vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen liegt die regierende CDU von MinisterprÃ¤sident Hendrik WÃ¼st laut einer Umfrage mit groÃŸen Abstand vor allen anderen Parteien. In der am Mittwoch verÃ¶ffentlichten Erhebung des Instituts Forsa fÃ¼r 38 Tageszeitungen in dem Bundesland kommen die Christdemokraten auf 32 Prozent. Die mitregierenden GrÃ¼nen liegen hinter der AfD, die 20 Prozent erreicht, mit 17 Prozent auf Platz drei.
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