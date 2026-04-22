EU-Kommission gibt Ãœbernahme von Sky durch RTL ohne Auflagen frei

BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EuropÃ¤ische Kommission hat die geplante Ãœbernahme von Sky durch die RTL Deutschland ohne Auflagen freigegeben. Nach PrÃ¼fung des Vorhabens sei man zu dem Schluss gelangt, dass der Zusammenschluss keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken im EuropÃ¤ischen Wirtschaftsraum (EWR) aufwerfe, teilte die Kommission am Mittwoch mit.
Man habe festgestellt, dass das Vorhaben in der angemeldeten Form den Wettbewerb nicht erheblich beeintrÃ¤chtigen wÃ¼rde, da der Zusammenschluss insbesondere die Nachfragemacht von RTL und Sky Dach auf den MÃ¤rkten fÃ¼r den Erwerb audiovisueller Inhalte voraussichtlich nicht stÃ¤rken werde. RTL und Sky wÃ¼rden sowohl bei Unterhaltungs- als auch bei Sportinhalten derzeit unterschiedliche Schwerpunkte verfolgen und seien daher keine engen Wettbewerber.
Zudem erklÃ¤rte die Kommission, dass die Ãœbernahme den Wettbewerb auf dem Markt fÃ¼r die Bereitstellung und den Erwerb von FernsehkanÃ¤len und audiovisuellen Diensten auf Vorleistungsebene nicht beeintrÃ¤chtige, weil das aus dem Zusammenschluss hervorgehende Unternehmen nur Ã¼ber einen relativ geringen Marktanteil verfÃ¼ge, die Unternehmen keine engen Wettbewerber seien und weiterhin ausreichende alternative Anbieter fÃ¼r den audiovisuellen Einzelhandel zur VerfÃ¼gung stehen wÃ¼rden.
Es komme auch zu keiner erheblichen Verringerung des Wettbewerbs auf dem Markt fÃ¼r die Bereitstellung von WerbeflÃ¤chen, auf dem angesichts der Verlagerung der Zuschauerschaft insbesondere auf globale Streaming-Plattformen erheblicher Wettbewerbsdruck bestehe. Die Kommission kam zu dem Schluss, dass der Zusammenschluss selbst auf dem Markt fÃ¼r die Bereitstellung von Werbung im linearen Fernsehen nur eine geringe Verbesserung der Marktstellung der Unternehmen zur Folge hÃ¤tte. Es lÃ¤gen ausreichende Nachweise dafÃ¼r vor, dass die Kunden leicht wechseln kÃ¶nnten und das auch tatsÃ¤chlich tun wÃ¼rden.
RTL und Sky erhoffen sich von dem Zusammenschluss, dass sie dadurch stÃ¤rker mit globalen Streaming-Plattformen konkurrieren und auf die raschen VerÃ¤nderungen im Bereich der Bereitstellung audiovisueller Inhalte reagieren kÃ¶nnen.
Wirtschaft
EU-Kommission gibt Ãœbernahme von Sky durch RTL ohne Auflagen frei
- dts - 22. April 2026, 19:16 Uhr
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BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EuropÃ¤ische Kommission hat die geplante Ãœbernahme von Sky durch die RTL Deutschland ohne Auflagen freigegeben. Nach PrÃ¼fung des Vorhabens sei man zu dem Schluss gelangt, dass der Zusammenschluss keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken im EuropÃ¤ischen Wirtschaftsraum (EWR) aufwerfe, teilte die Kommission am Mittwoch mit.
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