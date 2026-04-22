EU-Kommission will AbhÃ¤ngigkeiten von fossilen Brennstoffen abbauen

BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EU-Kommission hat neue MaÃŸnahmen vorgeschlagen, um die AbhÃ¤ngigkeiten von fossilen Brennstoffen abzubauen. Die "Accelerate EU"-Strategie werde "sofortige als auch strukturelle EntlastungsmaÃŸnahmen fÃ¼r die europÃ¤ischen BÃ¼rger und Unternehmen bringen", erklÃ¤rte KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen (CDU/EVP) am Mittwoch. "Wir mÃ¼ssen den Ãœbergang zu einheimischen, sauberen Energien beschleunigen. Dies gibt uns EnergieunabhÃ¤ngigkeit und -sicherheit und bedeutet, dass wir geopolitische StÃ¼rme besser Ã¼berstehen kÃ¶nnen."
Bis zum Sommer will die Kommission einen Aktionsplan zur Elektrifizierung vorlegen. Darin sollen ein "ehrgeiziges Elektrifizierungsziel" sowie MaÃŸnahmen zur Beseitigung von Hindernissen fÃ¼r die Elektrifizierung der Industrie, des Verkehrs und des GebÃ¤udesektors enthalten sein. Zudem will die BrÃ¼sseler BehÃ¶rde die Verhandlungen Ã¼ber das europÃ¤ische Netzpaket zÃ¼gig abschlieÃŸen. DarÃ¼ber hinaus sollen groÃŸe Windparks und Anlagen fÃ¼r erneuerbare Energien modernisiert werden. Mit einem Legislativvorschlag fÃ¼r Netzentgelte und die Besteuerung von Strom soll dafÃ¼r gesorgt werden, dass Strom kÃ¼nftig geringer besteuert wird als fossile Brennstoffe.
Die EU-Kommission will zur Linderung der aktuellen Krise einen befristeten Rahmen fÃ¼r staatliche Beihilfen verabschieden. Die nationalen Regierungen sollen so zusÃ¤tzliche FlexibilitÃ¤t erhalten, um die am stÃ¤rksten betroffenen Wirtschaftssektoren zu unterstÃ¼tzen. Verbraucher kÃ¶nnten vor Preisspitzen geschÃ¼tzt werden, indem gezielte EinkommensunterstÃ¼tzungsprogramme, Energiegutscheine und Sozialleasingprogramme aufgelegt werden und die Stromverbrauchsteuern fÃ¼r bedÃ¼rftige Haushalte gesenkt werden, hieÃŸ es.
Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) lobte das Programm als mutigen Schritt. "WÃ¤hrend die Bundesregierung mit ihrer rÃ¼ckwÃ¤rtsgewandten Strategie neue Ã–l- und Gasheizungen salonfÃ¤hig macht, den Verbrenner rettet und die Erneuerbaren ausbremst, setzt die Kommission auf Booster fÃ¼r WÃ¤rmepumpen, energetische Sanierung, Ã¶ffentlichen Verkehr und ElektromobilitÃ¤t", sagte DUH-BundesgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Sascha MÃ¼ller-Kraenner. "Die EuropÃ¤ische Union zeigt mit dem Zukunftsprogramm `Accelerate EU`, wie eine zukunftsgewandte Energiepolitik aussehen kann."
Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) mÃ¼sse sich daran ein Beispiel nehmen und in der aktuellen fossilen Energiekrise von ihrer rÃ¼ckwÃ¤rtsgewandten Energiepolitik verabschieden, so MÃ¼ller-Kraenner. "Es braucht dringend echte LÃ¶sungen, die uns unabhÃ¤ngiger von den Launen der WeltmÃ¤rkte und der Geopolitik machen. Wir fordern die Bundesregierung auf, ihre Energie- und Verkehrspolitik angesichts der EU-Impulse grundlegend neu auszurichten."
Wirtschaft
EU-Kommission will AbhÃ¤ngigkeiten von fossilen Brennstoffen abbauen
- dts - 22. April 2026, 16:08 Uhr
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BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EU-Kommission hat neue MaÃŸnahmen vorgeschlagen, um die AbhÃ¤ngigkeiten von fossilen Brennstoffen abzubauen. Die "Accelerate EU"-Strategie werde "sofortige als auch strukturelle EntlastungsmaÃŸnahmen fÃ¼r die europÃ¤ischen BÃ¼rger und Unternehmen bringen", erklÃ¤rte KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen (CDU/EVP) am Mittwoch. "Wir mÃ¼ssen den Ãœbergang zu einheimischen, sauberen Energien beschleunigen. Dies gibt uns EnergieunabhÃ¤ngigkeit und -sicherheit und bedeutet, dass wir geopolitische StÃ¼rme besser Ã¼berstehen kÃ¶nnen."
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