Flughafen-Verband fordert "Tankrabatt fÃ¼r Airlines"

Kerosin-Tankstelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Flughafen-Verband ADV drÃ¤ngt die Bundesregierung angesichts des stark gestiegenen Ã–l-Preises und der wachsenden Sorgen um die Kerosin-Versorgung zum Eingreifen. "Wir fordern einen `Tankrabatt fÃ¼r den Luftverkehr` in Form einer temporÃ¤ren Aussetzung der Luftverkehrsteuer, um Streckenstreichungen zu vermeiden", sagte der HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der Arbeitsgemeinschaft Deutscher VerkehrsflughÃ¤fen (ADV), Ralph Beisel, dem Nachrichtenmagazin Focus.



Mit Blick auf die Ergebnisse des Kerosin-Gipfels am Montag im Bundeswirtschaftsministerium zeigte sich Beisel zurÃ¼ckhaltend. Die Bundesregierung habe mit dem Treffen von Vertretern der Energie- und Luftverkehrswirtschaft einen "wichtigen ersten Schritt unternommen". Es fehlten aber noch "konkrete UnterstÃ¼tzungsmaÃŸnahmen" fÃ¼r Airlines und FlughÃ¤fen. Er erwarte, "dass die Bundesregierung hier zÃ¼gig handelt", sagte Beisel dem Magazin.



Die Lufthansa will wegen der hohen Kerosin-Preise bis Oktober 20.000 KurzstreckenflÃ¼ge streichen, teilte die Airline am Mittwoch mit. Damit wÃ¼rden 40.000 Tonnen Kerosin eingespart. Seit Beginn des Iran-Krieges hat sich der Kerosin-Preis verdoppelt. Das bringt viele Fluggesellschaften in die Bredouille.

